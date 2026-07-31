Korkunç Sınav: Japonya'daki Deprem Kurbanlarının Sayısı 34'e Yükseldi

Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu Adası'nda meydana gelen korkunç depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e ulaştı. Felaket sonrası artçı sarsıntılar ve aşırı sıcak hava dalgası, halkı yeni ve çok daha ağır sınavlarla baş başa bırakıyor. Binaların çökme riskinden korkan binlerce kişi gecelerini arabalarında geçirmek zorunda kalıyor, diye bildiriyor BBC.

Yıkım ve Tekrarlanan Sarsıntı Korkusu

Hatırlatmak gerekirse, 28 Temmuz Salı günü Kumamoto prefektörlüğünde 6.8 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü yaklaşık 10 kilometre derinlikte yer alıyordu. Yeraltı sarsıntıları konutlara, kritik altyapı tesislerine, yollara ve elektrik şebekelerine ciddi zararlar verdi.

Ana depremden bu yana bölgede 100'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Bu tekrarlanan sarsıntılar, evleri ayakta kalmış olan sakinleri bile panikletiyor. İnsanlar enkaz altında kalmaktan korkarak kapalı binalara girmeyi reddediyor.

Binlerce Sakin Arabalarda Yaşıyor

Birçok yerel sakin gecelerini otoparklarda ve parklarda bulunan kişisel otomobillerinde geçiriyor. Arabada uyumak yalnızca rahatsızlık yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık için de ciddi tehlike oluşturuyor.

Bölgede görülen anormal sıcaklıklar durumu daha da kötüleştiriyor. Kavurucu sıcakta kapalı bir arabanın içinde kalmak sıcak çarpması riskini artırır. Ayrıca uzun süre hareketsiz oturmak «ekonomi sınıfı sendromu» (derin ven trombozu) gelişimine yol açabilir. Mağdurlar arasında klimalarız ve susuz kalanların sayısı oldukça fazla.

Kurtarma ve Tahliye Çalışmaları

Son verilere göre, evlerini kaybeden veya tehlikeli bölgelerde yaşayan yaklaşık 9500 yerel sakin geçici tahliye merkezlerine yerleştirildi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Bu çalışmalara polis, itfaiyeciler ve Savunma Kuvvetleri askerleri dahil binlerce uzman katılıyor. Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalmış olabilecek insanları bulmak için zamanla yarışıyor. Öncelikli görev olarak yıkılan Aeon alışveriş merkezi ve Yatsushiro şehrindeki Nippon Paper fabrikası gibi büyük tesislerde çalışmalar yürütülüyor.

Japonya — «Ateş Çemberi»nde

Japonya, sismik aktivitenin son derece yüksek olduğu «Pasifik Ateş Çemberi» bölgesinde yer almaktadır. Ülke sık sık yer sarsıntılarıyla karşı karşıya kalmakta ve dünyadaki en güçlü depremlerin yaklaşık yüzde 20'si burada meydana gelmektedir. Bu durum, bölge halkı için sürekli bir tehlike ve hazırlıklı olmayı gerektirir.

Temel Bilgiler:

Gösterge Detaylar Konum Kumamoto Prefektörlüğü, Kyushu Adası, Japonya Tarih 28 Temmuz Salı (ana deprem) Büyüklük 6.8 Odak Derinliği ~10 km Ölüm Sayısı 34 kişi (30 Temmuz itibarıyla) Artçı Sarsıntılar 100'den fazla Tahliye Edilenler ~9500 kişi

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