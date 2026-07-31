Annesi sevgilisiyle dışarıdayken bir yaşındaki çocuk sıcak küvette hayatını kaybetti

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Annesi sevgilisiyle dışarıdayken bir yaşındaki çocuk sıcak küvette hayatını kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin korkunç davada mahkeme kararını açıkladı. 26 yaşındaki Samantha Garver ve 34 ortağı Sergio Mena, ikinci dereceden cinayet ve çocuk istismarı suçlamalarını kabul etti.

Soruşturma verilerine göre, 30 Eylül 2023 tarihinde Sergio Mena, bir yaşındaki Henry Whitley-Brown'ı çok sıcak suyla dolu bir küvete koyarak evden ayrıldı. Uyuşturucu almak için gitmiş olabileceği belirtiliyor. Ağır yanık yaraları alan çocuk için doktora başvurulmadı, bunun yerine yanık yerlerine sadece basit bir merhem sürüldü.

Ancak ertesi gün çocuğun nefesi yavaşlayınca ambulans çağrıldı. Doktorlar Henry'yi kalbi durmuş, aşırı susuz kalmış ve çok ağır bir durumda buldu. Onu kurtarmak mümkün olamadı.

Soruşturma sırasında çocuğun daha önce de düzenli olarak şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Adli tıp raporu, vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanık izleri, morluklar ve iyileşme sürecinde olan birkaç kırık bulunduğunu gösterdi. Çocuk koruma servisi de ölümün şiddet ve ihmalden kaynaklandığını doğruladı.

Mahkeme kararıyla Sergio Mena 21 yıl, Samantha Garver ise 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık, bu kararın adalet sağladığını ve suçluların artık başka hiçbir çocuğa zarar veremeyeceğini vurguladı.

ABDKaliforniyaÇocuk İstismarıMahkemeCinayet
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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