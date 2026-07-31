Yılın transferi: Başakşehir'e yeni golcü — Şomurodov'un yeni rakibi

Özbekistan millî takımının liderleri – Eldor Şomurodov ve Abbosbek Fayzullayev 'in formasını giydiği Türkiye'nin İstanbul Başakşehirkulübü transfer piyasasında aktif bir şekilde hareket ediyor. Takım yönetimi, belirlenen yüksek hedeflere ulaşmak amacıyla kadroyu Avrupa'da deneyim kazanmış güçlü futbolcularla güçlendirmeye devam ediyor.

Zamin.uz, İstanbul ekibinin bir sonraki sürpriz transferini ve bunun Özbek futbolcuların takımdaki durumunu nasıl etkileyeceğini analiz ediyor.

Turuncu-lacivertli aileye hoş geldin: Umut Bozok — Başakşehir'de!

İstanbul kulübü, Fransa ve Türkiye liglerinde golcülük yeteneğini kanıtlamış deneyimli forvet Umut Bozok transferini resmen açıkladı.

Nuri Şahin yönetimindeki teknik heyet, 29 yaşındaki futbolcuyla "2+1" yıllığına sözleşme imzaladı. Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Umut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamız altında üstün başarılar diliyoruz."

Gol krallığının galibi: Umut Bozok kimdir?

Umut Bozok, merkez forvet pozisyonunda oynayan ve gol sezgisi oldukça yüksek olan bir futbolcudur. Kariyeri boyunca birçok prestijli organizasyonda gol kralı olma başarısı göstermiştir.

Düzenli bir kariyer:

Fransa dönemi: Kariyerine Fransa'da başlayan Umut; Marseille Consolat, Nîmes, Lorient ve Troyes kulüplerinin formalarını giydi. Dikkat çeken bir detay olarak, Nîmes formasıyla Fransa Ligue 2'de gol krallığı yarışını zirvede tamamlamıştı.

Türkiye dönemi: Daha sonra anavatanına dönen futbolcu Kasımpaşa, Trabzonspor ve Eyüpspor formaları giydi.

Tarihi başarı: Umut Bozok, 2021/2022 sezonunda Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 20 gol atarak ligin gol kralı olmuştur.

Umut Bozok'un kariyer istatistikleri (genel)

Gösterge Detaylar Toplam Maç 322 Toplam Gol 108 Toplam Asist 30 Başlıca Başarısı () Süper Lig Gol Kralı (2021/22, 20 gol) Başlıca Başarısı () Fransa 2. Ligi Gol Kralı Geçen Sezon İstatistikleri 32 maç, 6 gol (Eyüpspor formasıyla)

Rekabet kızışıyor: Şomurodov ve Fayzullayev için yeni sınavlar

Başakşehir'in kadroyu güçlendirme hamleleri, Özbek futbolcuların ilk 11'deki yerleri için vereceği mücadeleyi daha da zorlaştıracak.

1. Eldor Şomurodov ve forvet hattındaki üçlü rekabet: Umut Bozok – Eldor Şomurodov'un doğrudan rakibidir. Artık Nuri Şahin'in elinde forvet hattı için üç güçlü alternatif var:

Eldor Şomurodov (Geçen sezon Süper Lig'de 22 gol atmıştır).

Davie Selke (Alman futbolcu).

Umut Bozok (Süper Lig'in eski gol kralı).

Özbek futbolcunun avantajı: Eldor Şomurodov, rakiplerinden farklı olarak çok yönlülüğüyle öne çıkmaktadır. Sadece merkez forvet olarak değil, forvet arkasında ve her iki kanatta da etkili bir şekilde oynayabilmektedir. Bu özelliği, ona farklı taktik dizilişlerde şans bulma imkânı tanımaktadır.

2. Abbosbek Fayzullayev ve kanatlardaki baskı: Daha önce Başakşehir, Danimarka millî takımı oyuncusu ve Alman kulübü Wolfsburg'dan gelen Andreas Skov Olsentransferini duyurmuştu. Olsen, Özbek genç yetenek Abbosbek Fayzullayev'in doğrudan rakibi konumundadır. Avrupa'nın üst düzey liginden gelen tecrübeli kanat oyuncusu, Fayzullayev'in daha çok çalışmasını ve potansiyelini sahaya yansıtmasını zorunlu kılmaktadır.

Sonuç: Süper Lig'in en ilgi çekici konularından biri

Başakşehir'in Umut Bozok ve Andreas Skov Olsen gibi yıldızları kadrosuna katması, takımın Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında üst sıralar için iddialı olduğunun göstergesidir. Özbek futbolcular Eldor Şomurodov ve Abbosbek Fayzullayev için bu durum, yeni sezonda yeteneklerini üst seviyeye taşımak ve zorlu rekabet ortamında formalarını korumak adına büyük bir fırsat ve sınavdır.

Bu önemli analitik yazıyı arkadaşlarınızla ve futbol severlerle paylaşın! Birçok kişi Özbek futbolcuların Türkiye'deki geleceği hakkında bilgi sahibi olmalı.

Sizce Eldor Şomurodov ve Abbosbek Fayzullayev artan rekabete karşı koyup ilk 11'deki yerlerini koruyabilecekler mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!