ABD Çin Robotları İthalatını Yasaklarsa Pekin Sert Yanıt Verecek

·45·Teknoloji
ABD Çin Robotları İthalatını Yasaklarsa Pekin Sert Yanıt Verecek

ABD'nin yeni kısıtlamaları küresel teknoloji pazarında yeni bir gerginliğe yol açabilir. Reuters ajansının bildirdiğine göre, eğer Amerika Birleşik Devletleri Çin'den robotik ve invertör ithalatını yasaklama politikasını sürdürürse, Çin meşru çıkarlarını korumak için katı önlemler alacağını açıkladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Pekin yetkilileri Washington'ı bu ayrımcı kısıtlamaları derhal iptal etmeye ve Çinli şirketler ile ürünlerine yönelik yürütülen yanlış politikayı durdurmaya çağırdı. Bu durum, iki ülke arasındaki teknolojik rekabetin daha da derinleştiğini göstermektedir.

Siyasi Kısıtlamalar ve Ulusal Güvenlik

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), yapay zeka alanındaki gelişmeleri ülkenin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerden korumak ve gelecekte hızla gelişmesi beklenen önemli sektörleri ABD topraklarına geri getirmek amacıyla yeni tedbirler açıkladı. Bu adımlar teknoloji pazarı katılımcılarının dikkatini çekti.

Ancak resmi Pekin, ABD düzenleyicilerinin defalarca gönderdiği başvuruları dikkate almadığını ve kısıtlayıcı önlemleri daha da güçlendirdiğini sert bir şekilde kınadı. Çin tarafının vurguladığı gibi, ulusal güvenlik kavramının aşırı derecede genişletilmesi pazar kurallarının ihlal edilmesine yol açmaktadır.

Pazara Etkisi ve Tarafların Pozisyonu

Çin Bakanlığı, Washington'ın bu hamlelerini tek taraflı baskı uygulamak ve pazar dengesini bozmak olarak değerlendirdi. Belirtildiğine göre, bu tür kararlar yalnızca Çin sanayisinin değil, aynı zamanda ABD'li üreticilerin de çıkarlarına aykırıdır.

Günümüzde küresel teknoloji zincirleri birbirine sıkı sıkıya bağlı olup, yapay zeka ve robotik alanındaki her türlü keskin kısıtlamanın dünya genelindeki tedarik zincirlerini etkileyeceği şüphesizdir. Tarafların sonraki adımları ve durumun gelişimi uluslararası uzmanlar tarafından yakından takip edilmektedir.

ÇinABDRobotikYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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