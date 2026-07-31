Milan efsanesi Franco Baresi hayatını kaybetti

İtalyan futbolunun yaşayan efsanelerinden biri, Milan kulübü tarihinin en büyük futbolcularından biri Franco Baresi hayata gözlerini yumdu. Bu kayıp tüm futbol dünyasını, özellikle de "Rossoneri" taraftarlarını derin bir yasa boğdu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Milan kulübünün sahibi Gerry Cardinale, efsanevi defans oyuncusunun vefatına adanmış özel bir taziye mesajı yayınladı. Onun sözlerine göre Franco Baresi, sadece sahadaki oyunuyla değil, hayattaki duruşuyla da herkese örnek olmuştur.

Rossoneri ailesinin kaybı

Gerry Cardinale'nin belirttiğine göre Baresi, ailesi ve tüm Milan camiası için büyük bir kayıptır. Kulüp sahibi, "Bugün Rossoneri ailesi büyük Franco Baresi'nin vefatının yasını tutuyor. Nesiller boyunca Franco, bu kulübü tanımlayan değerleri, karakteri ve mükemmeliyeti temsil etmiştir" dedi.

Bildirildiğine göre, son bir yıldır hayatının en zorlu sınavlarıyla karşı karşıya kalmasına rağmen Baresi her zaman Milan kulübünün yanında durmuştur. O, bu renkleri savunmanın ne anlama geldiğini sessizce yaptığı işlerle her zaman hatırlatmıştır.

Sonsuz miras ve hatıra

Franco Baresi'nin futbol tarihindeki yeri eşsizdir. Bıraktığı miras derindir ve sonsuza kadar yaşayacaktır. Kulüp yönetimi merhumun ailesine ve hayatının dokunduğu tüm insanlara başsağlığı diledi.

İtalyan futbolunda ve uluslararası alanda eşsiz bir iz bırakan futbolcunun hatırası taraftarların kalbinde daima yaşayacak. Kulübüne olan sadakati, gelecekteki nesiller için de gerçek bir profesyonellik okulu olmaya devam edecektir.