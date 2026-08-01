Chelsea, mali ihlaller nedeniyle 10 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı

İngiltere'nin Chelsea kulübü, 2009–2022 yılları arasında menajer ödemelerinde yapılan geçmişteki mali ihlaller nedeniyle 10 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı. Goal.com'un haberine göre, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) bu durumla ilgili olarak takıma yönelik askıya alınmış bir transfer yasağı ve puan silme cezasını değerlendirdi. Bunu Goal.com bildiriyor.

Söz konusu ihlallerin kulübün eski sahibi Roman Abramovich dönemine uzandığı ortaya çıktı. Todd Boehly ve Clearlake Capital liderliğindeki kulübün yeni yönetimi, 2011–2018 yılları arasında kayıt dışı menajerlere 47 milyon sterlin tutarında açıklanmayan ödeme yapıldığını gönüllü olarak ifşa etti.

Bağımsız komisyonun kararı ve transfer yasağı

FA tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda toplam 74 kural ihlali tespit edildi. Başlangıçta kulübe uygulanması öngörülen askıya alınmış altı puan silme cezası, yapılan itiraz sonucunda iptal edildi. Ayrıca kulübe iki transfer dönemi boyunca oyuncu tescil etmeme yönünde askıya alınmış bir yasak da verildi.

Bağımsız Düzenleme Komisyonu, Chelsea yönetiminin bu konuyu kendi inisiyatifiyle bildirdiğini özellikle vurguladı. Komisyonun sonucuna göre, kulüp bu durumu bizzat FA'in dikkatine sunmasaydı, söz konusu ihlallerin ortaya çıkması pek olası değildi.

Mecburi para cezasının yönü ve kulübün tutumu

Uygulanan 10 milyon sterlinlik para cezasının İngiltere Futbol Federasyonu tarafından ülkedeki amatör futbolu (grassroots football) desteklemek amacıyla yeniden dağıtılacağı belirlendi. FA, bu kararın benzer eylemlerin önlenmesi ve oyunun bütünlüğünün korunması için uygun bir ceza olduğunu belirtti.

Chelsea yönetimi, bu soruşturmanın tamamlanmasının ardından resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, FA sürecinin sona erdiği ve bunun kulübe yönelik tüm düzenleyici işlemlere son nokta koyduğu vurgulandı. Ayrıca kulüp, UEFA, Premier Lig ve FA'e iş birliği için teşekkür etti.

Hatırlatılacağı üzere Roman Abramovich, 2022 yılının mart ayında İngiliz hükümeti tarafından yaptırıma uğramıştı. O dönemde Chelsea kulübünün satışından elde edilen 2,5 milyar sterlinlik fon, insani yardım fonlarının dağıtımı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle İngiliz banka hesaplarında dondurulmuş halde kalmaya devam ediyor. Menajer ödemelerine ilişkin bu dava, eski yönetimin mirasıyla bağlantılı tüm soruşturmaları sonuçlandırmış oldu.