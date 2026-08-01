Ötanazi riski altındaki 30 beluga balinası acilen kurtarılıyor

Kanada'da kapatılan Marineland deniz parkında tutulan 30 beluga balinası, uluslararası bir kurtarma operasyonu kapsamında ABD ve İspanya'daki akvaryumlara naklediliyor. Bu karar, hayvanların ötanaziye tabi tutulabileceği yönündeki endişelerin ardından alındı.

Park yönetimi, hayvanlara uygun bakım sağlama imkanının kalmadığını açıkladı. Bu nedenle beluga balinaları ötanazi (yani veteriner kontrolünde hayvanın yaşamının yapay olarak sonlandırılması) riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Bu durum, uluslararası bir kurtarma operasyonunun başlatılmasına tetikleyici oldu.

Bildirildiğine göre, kurtarma operasyonunun ilk aşamasında altı beluga özel hazırlanan uçaklarla ABD'ye gönderildi. Bunlardan dördü Chicago'daki Shedd Aquarium, ikisi ise San Antonio'daki SeaWorld kompleksine götürüldü.

Uzmanlar hayvanların güvenliğini sağlamak amacıyla her bir belugayı yumuşak kaplamalı, kısmen suyla doldurulmuş özel nakliye konteynerlerine yerleştirdi. Uçuş süresince veterinerler sağlık durumlarını aralıksız olarak gözlemledi.

Plana göre, toplam 28 beluga ABD'deki dört büyük okyanus akvaryumuna yerleştirilecek. Geri kalan iki beluga ise İspanya'nın Oceanogràfic Valencia kompleksine gönderilecek.

Uzmanlar, tüm belugaların nakledilmeden önce kapsamlı sağlık taramasından geçirildiğini ve yeni yaşam ortamlarına güvenli bir şekilde ulaştırılmalarının sıkı kontrol altında gerçekleştirildiğini vurguladı.