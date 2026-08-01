Phil Foden, Manchester City formasıyla yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor

·61·Spor
Phil Foden, Manchester City formasıyla yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor

Manchester City orta sahası Phil Foden, kulüp ile olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatarak takımın yeni teknik direktörü Enzo Maresca yönetiminde kariyerinde tamamen yeni bir sayfa açmayı hedeflediğini belirtti. Geçen sezon yaşadığı zorluklara rağmen İngiliz futbolcu, kulüp yönetiminin kendisine duyduğu büyük güveni boşa çıkarmamak ve en iyi performansını sergilemek konusunda kararlı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

BBC Sport'a verdiği röportajda 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni anlaşmanın kendisine mental rahatlık sağladığını ve tüm odak noktasını sahadaki oyuna vermesine imkan tanıdığını vurguladı. Edinilen bilgiye göre Foden, son iki sezondur hafif bir düşüş yaşamış ve kulüp ile milli takım formasıyla çıktığı son 31 maçta gol atamamıştı. Buna rağmen Manchester City yönetimi kendisine dört yıllık yeni bir sözleşme teklif ederek potansiyeline olan inancını gösterdi.

Enzo Maresca ile iş birliği ve yeni umutlar

Phil Foden'ın sözlerine göre Enzo Maresca'nın teknik direktörlüğe getirilmesi, birbirlerini önceden iyi tanıdıkları için adaptasyon sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak. Futbolcu, İtalyan çalıştırıcının insani niteliklerini yüksek değerlendirerek geçmişteki bağlarının mevcut süreçte kendisine çok fayda sağladığını özellikle kaydetti.

Ayrıca Foden, sezon öncesi yaşadığı zorluklar ve 2026 Dünya Kupası elemelerinde İngiltere milli takım kadrosunun dışında kaldığı dönemde teknik direktörün kendisini bizzat arayarak durumunu sormasını minnettarlıkla hatırladı. Bu durum, hocanın sadece profesyonel değil, aynı zamanda oyuncularını önemseyen bir insan olduğunu gösterdi.

Takımın şampiyonluk hedefleri

Geçen sezon Foden'ı ayak bileğindeki sakatlık ile saha dışındaki bazı sorunlar zorlamıştı. Ancak Enzo, futbolcunun devasa potansiyelini iyi bildiğini ve onu yeniden eski üst seviyesine döndürmek için her şeyi yapacağını belirtti. Teknik direktör, Phil'in mutlu olmasının ve futboldan keyif almasının en önemli görev olduğunu vurguladı.

Takımın bu sezonki şansından bahseden Foden, kadrodaki değişikliklere rağmen mevcut Manchester City'nin her kupa için mücadele edebilecek güçte bir takım olduğuna olan inancını dile getirdi. Kulübün güvenini boşa çıkarmamak ve taraftarları yeniden sevindirmek için var gücüyle çalışmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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