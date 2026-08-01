Orta Doğu'da «Büyük Patlama» Eşiği: Trump İran'a Kapsamlı Darbeler Vurmaya Hazırlanıyor

Washington ile Tahran arasındaki jeopolitik gerilim en üst noktaya ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın en önemli altyapı tesislerine acımasız ve yıkıcı darbeler vurulabileceği konusunda uyardı. Amerikan medyasında çıkan haberlere göre, Pentagon ve İsrail güçleri yeni ve kapsamlı bir askerî operasyonun son detaylarını şimdiden koordine ediyor.

1. «Artık Dayanamayız»: Trump'tan Tahran'a Son Ültimatom

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha sert bir açıklama yaparak Tahran yönetimine karşı askerî baskıyı azami düzeye çıkarma talimatı verdiğinin sinyalini verdi. Trump, ABD tarafından gerçekleştirilecek darbelerin o kadar güçlü olacağını ve İran'ın sonuç olarak direnmeye devam edemeyeceğini vurguladı.

«Onlara tüm gücümüzle vuracağız. Sonuç olarak Tahran yönetimi: “Artık buna dayanamayız” demekten başka çare bulamayacak» — şeklinde açıkça tehdit etti ABD lideri.

Bu açıklama, Washington'un Orta Doğu'daki jeopolitik stratejisinin kökten değiştiğini ve İran'a karşı doğrudan güç kullanımının kaçınılmaz hale geldiğini gösteriyor.

2. «Hafta Sonu Operasyonu»: Hedefte İran'ın Enerji Kalbi

Nüfuzlu The Wall Street Journal gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Donald Trump İran'ı silahsızlandırmaya ve teslim olmaya zorlamak için yeni saldırı senaryoları hazırlanmasını emretti. Gazetenin bilgilerine göre, büyük askeri operasyon bu hafta sonu bile başlayabilir.

CBS News ise beklenen operasyonun detaylarına açıklık getirdi:

Ortak Operasyon Planı: ABD ve İsrail, İran'a karşı ortaklaşa hava ve füze saldırıları düzenlemeyi tartışıyor.

Ana Hedefler: İran'ın petrol rafinerileri, büyük elektrik santralleri ve stratejik enerji altyapısı.

Şartı: Diplomatik müzakerelerde beklenmedik keskin olumlu bir dönüş olmadıkça, Trump saldırı emrini iptal edebilir veya erteleyebilir.

3. Temmuz Ayındaki «Füze Savaşı» ve «Patriot» Krizi

ABD ile İran arasındaki doğrudan çatışmalar son haftalarda giderek tırmanıyor. Temmuz ayında ABD Hava Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri tehdit eden tesislerine ağır darbeler indirmişti. Buna karşılık Tahran, bölgedeki ABD askeri üslerini fünyelerle hedef aldı.

Ancak The New York Times gazetesinin yazdığına göre, 24 Temmuz'da Trump üst düzey danışmanlarıyla acil bir toplantı düzenleyerek kapsamlı saldırıyı geçici olarak durdurmuştu.

Geri Çekilmenin İki Temel Sebebi:

Stok Eksikliği: Hava savunması için son derece önemli olan Patriot hava savunma sistemleri füzelerinin stoklarının azaldığı tespit edilmişti. Ekonomik Risk: İran'ın enerji sistemine verilecek yıkıcı darbelerin dünya piyasalarında petrol fiyatlarını keskin bir şekilde artırarak küresel bir ekonomik krize yol açma riski doğurmuştu.

Yine de gerginlik durmadı. 30 Temmuz'da Amerikan askerlerine yapılan füze saldırılarına yanıt olarak ABD, İran'daki bazı noktalara yeniden nokta atışı darbeler düzenledi.

4. Küresel Sonuçlar: Dünyayı Ne Bekliyor?

Eğer ABD ve İsrail, İran'ın petrol ve enerji tesislerine toplu bir saldırı düzenlerse, bu olay sadece Orta Doğu'yu değil, tüm dünya ekonomisini sarsacaktır:

Petrol Fiyatlarının Sıçraması: Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve İran petrol altyapısının devre dışı kalması, dünya piyasalarında petrol ve gaz fiyatlarının benzeri görülmemiş düzeyde pahalanmasına yol açacaktır.

Bölgesel Savaş Tehlikesi: İran'ın Lübnan, Yemen ve Irak'taki vekil güçleri, ABD ve İsrail'in bölgedeki tüm tesislerine toplu bir saldırı başlatabilir.

İnsani Kriz: İran elektrik şebekelerinin ve kritik altyapısının felç olması, milyonlarca sivil insanı zor durumda bırakacaktır.

5. Sonuç: Askeri Çatışma mı Yoksa Büyük Bir Jeopolitik Manevra mı?

Donald Trump'ın bu sert açıklamaları ve askeri hazırlıkları, İran'ı müzakere masasına oturmaya zorlamak için kullanılan bir «psikolojik baskı» da olabilir. Ancak Orta Doğu'daki mevcut durum ve tarafların kararlılığı, her küçük hatanın kapsamlı bir savaş ateşini yakabileceğini gösteriyor.

Dünya kamuoyu takipte: Yakın saatlerde veya günlerde Tahran çevresinde yaşanacak olaylar yeni jeopolitik gerçekliği belirleyecek.