Aymen Hüseyin, Paxtakor ile sözleşme imzaladı

Irak millî takımının 30 yaşındaki forveti Aymen Hüseyin, Paxtakor'un futbolcusu oldu. Açıklama, Paxtakor'un Facebook sayfasında yapıldı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcuyla sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandı. Aymen Hüseyin, kısa süre önce düzenlenen Dünya Kupası'nda Irak millî takımının tek golünü attı.

Forvet kariyeri boyunca Irak'ta Duhok, Naft, Shorta, Al Quwa Al Jawiya ve Karmah, Tunus'ta Sfaxien, Katar'da Umm Salal, Al Markhiya, Al Khor ve Al Wakrah, BAE'de Al Jazira ve Fas'ta Raja Casablanca formalarını giydi.

Aymen Hüseyin, kulüp kariyerinde lig maçlarında 120 gol attı. Irak millî takımı formasıyla ise rakip fileleri 34 kez havalandırdı.

Olimpiyat Oyunları ve Dünya Kupası finallerinde de gol atmayı başaran futbolculardan biri olan Aymen Hüseyin'in, Paxtakor'a katkı sağlayacağına inanılıyor.