Eldor Shomurodov Spartak’a önerildi: Transfer gerçekleşecek mi?

Eldor Shomurodov’un 2026 Dünya Kupası’nda attığı muhteşem gol ve Türkiye Süper Ligi’ndeki verimli sezonu, onu yeniden transfer gündeminin merkezine taşıdı. Bu kez Özbekistan Millî Takımı kaptanının adı Moskova ekibi Spartak ile anılıyor.

Eski Rus futbolcu Vladimir Obuhov, Kırmızı-Beyazlılara özellikle Shomurodov’un transferini değerlendirmelerini önerdi. Ancak şu an için bu, resmî bir görüşme ya da kulüp teklifi değil; bir uzmanın görüşü ve olası transfer senaryosundan ibaret.

Obuhov ne söyledi?

Sunduğunuz RB Sport röportajına göre Vladimir Obuhov, Shomurodov’un yurt dışında edindiği deneyimi ve Rusya ligini iyi bilmesini başlıca avantajları olarak gösterdi.

“Spartak için Eldor Shomurodov’u transfer etmek çok doğru bir karar olurdu. Yurt dışında büyük deneyim kazandı, işinin ustası ve üst düzey bir futbolcu. Eldor bizim ligimizi de iyi biliyor. Şüphesiz Spartak’a ciddi katkı sağlayabilirdi,” dedi Obuhov.

Bu açıklama, sosyal medyada “Shomurodov Spartak’a transfer oluyor” yorumlarına yol açabilir. Ancak uzmanın tavsiyesi, kulübün futbolcuyla temasa geçtiği anlamına gelmiyor.

Şu ana kadar Spartak, İstanbul Başakşehir veya Shomurodov’un temsilcileri olası transfer hakkında resmî bir açıklama yapmadı.

Shomurodov’un adı neden yeniden gündeme geldi?

Forvet, kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçirdi. Shomurodov, 2025/26 Türkiye Süper Ligi’nde 22 gol atarak Trabzonspor forveti Paul Onuachu ile birlikte ligin gol kralı oldu. Ayrıca takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.

Bu istatistikler, Shomurodov’un 31 yaşında da üst düzeyde performans gösterebildiğini ortaya koydu. Sezon boyunca yalnızca ceza sahasında son vuruş yapan bir forvet değil, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan bir hücum oyuncusu olarak da etkiliydi.

Dünya Kupası’nda ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne karşı dar açıdan attığı gol, futbolcunun uluslararası itibarını daha da artırdı. FIFA taraftar oylamasının ilk aşamasında Shomurodov’un bu vuruşu, Dünya Kupası grup aşamasının en iyi golü seçildi. Yüzde 36 oy alan futbolcu, Lionel Messi ve Vinícius Júnior gibi yıldızları geride bıraktı.

Spartak’a hangi özellikleriyle katkı sağlayabilir?

Shomurodov klasik bir santrfor olsa da yalnızca ceza sahasında bekleyen bir forvet değil. İkinci forvet olarak veya sol kanada daha yakın bir pozisyonda da oynayabiliyor. Transfermarkt, ana pozisyonunu santrfor; alternatif pozisyonlarını ise ikinci forvet ve sol kanat olarak gösteriyor.

Spartak için olası avantajlar:

Avantaj Takıma sağlayabileceği katkı RPL deneyimi Lige uyum sağlamak için uzun zamana ihtiyaç duymaz Farklı pozisyonlarda oynayabilme Hücum planlarını değiştirme imkânı Fizik gücü Stoperlerle mücadele Hava topları Kanatlardan yapılan ortalarda tehdit oluşturma Uluslararası deneyim Büyük maçlardaki baskıyı yönetebilme Gol katkısı Son sezonda 22 lig golü

Bu, futbolcunun özellikleri ve önceki kariyerinden yola çıkarak yapılan taktiksel bir değerlendirmedir. Spartak teknik ekibinin Shomurodov’u gerçekten transfer hedefi olarak belirlediği henüz doğrulanmadı.

Rusya ligi ona yabancı değil

Shomurodov, Avrupa futbolundaki kariyerini üst seviyeye taşıdığı dönemi Rusya Premier Ligi’nde geçirdi.

2017’de Bunyodkor’dan Rostov’a transfer olan futbolcu, 2020’ye kadar Rus kulübünün formasını giydi. Roma’nın resmî verilerine göre forvet, Rostov formasıyla 91 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.

Rusya’da şu konulara

fiziksel mücadeleye dayalı futbola;

soğuk havadaki maçlara;

uzun deplasman yolculuklarına;

yoğun savunmalara karşı oynamaya;

yerel ligin baskısına

uyum sağladı.

Bu açıdan Rusya’ya dönmesi, Türkiye veya İtalya’daki ilk sezonlarında olduğu gibi tamamen yeniden uyum sağlamasını gerektirmeyebilir.

Ancak onu transfer etmek kolay olmayacak

Shomurodov şu anda serbest oyuncu değil. 2025 yazında Roma’dan İstanbul Başakşehir’e satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Türkiye kulübü, başarılı sezonun ardından futbolcunun bonservisini tamamen aldı. Yeni sözleşmesinin 2028 yazına kadar geçerli olduğu bildirildi.

Dolayısıyla Spartak, Shomurodov’u transfer etmek istiyorsa:

Öncelikle İstanbul Başakşehir ile görüşmesi gerekiyor. Türkiye kulübünü futbolcuyu satmaya ikna etmesi gerekiyor. Shomurodov’un kişisel şartları üzerinde anlaşması gerekiyor. Özbek forvetin kendisi de Rusya’ya dönmek istemeli.

Shomurodov’un güncel piyasa değeri Transfermarkt tarafından 7 milyon avro olarak değerlendiriliyor. Ancak bu, kulübün talep edeceği resmî bonservis bedeli değil; portalın bağımsız tahminidir.

Türkiye kulübü onu neden satabilir?

İstanbul Başakşehir’in Shomurodov’u Roma’dan nispeten uygun şartlarla aldığı bildiriliyor. Bazı kaynaklar bonservis bedelini 2,8 milyon avro, önceki kiralama ücretini ise 3 milyon avro olarak gösteriyor.

Spartak veya başka bir kulüp yaklaşık 7 milyon avro ya da daha yüksek bir teklif sunarsa İstanbul ekibi finansal kazanç elde edebilir.

Ancak kulüp açısından bir başka önemli nokta daha var: Shomurodov takımın en golcü oyuncusu oldu. Onu satmak, hücum hattında büyük bir boşluk yaratabilir. Bu nedenle teklifin futbolcunun sportif önemini de karşılayacak düzeyde olması gerekiyor.

31 yaş transfer için engel olur mu?

Shomurodov, Haziran 2026’da 31 yaşına girdi. Bu dönem, forvetler için deneyim ile fiziksel kapasitenin dengelendiği bir dönem olarak kabul edilir.

Yaşı Spartak açısından iki farklı şekilde değerlendirilebilir.

Olumlu yönleri:

hemen katkı sağlayabilir;

uzun bir uyum sürecine ihtiyaç duymaz;

genç forvetlere deneyim aktarır;

baskının yüksek olduğu maçlarda kendini kaybetmez.

Riskli yönleri:

ileride daha yüksek bedelle satılma ihtimali sınırlıdır;

uzun vadeli sözleşme finansal risk oluşturabilir;

fiziksel durumunu istikrarlı biçimde koruması gerekir;

Türkiye’deki performansı RPL’de otomatik olarak tekrarlanmayabilir.

Bu nedenle olası transfer, genç bir yeteneğe yatırım yapmaktan ziyade önümüzdeki iki veya üç sezonda hazır katkı almaya yönelik bir karar olacaktır.

İtalya ekolü oyununu değiştirdi

Rostov’un ardından Shomurodov Genoa’ya transfer olarak İtalya Serie A’daki kariyerine başladı. 2021’de 17,5 milyon avro karşılığında Roma’ya transfer edildi ve başkent ekibiyle beş yıllık sözleşme imzaladı.

Forvet daha sonra şu takımlarda da forma giydi:

Spezia;

Cagliari;

İstanbul Başakşehir

Roma formasıyla tüm kulvarlarda 85 maça çıkıp 13 gol attı. Ayrıca kulüple UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

İtalya’da geçirdiği yıllar ona taktik disiplin, savunmacılar arasındaki boşlukları bulma ve topsuz hareket konusunda büyük deneyim kazandırdı. Türkiye’deki 22 golü ise bu deneyimi yeniden skor katkısına dönüştürebildiğini gösterdi.

Şu an ne kesin?

Bilgi

Durum Obuhov, Shomurodov’u Spartak’a önerdi Sunduğunuz röportajda ifade edildi Spartak resmî teklif gönderdi Doğrulanmadı Kulüpler görüşmelere başladı Resmî açıklama yok Shomurodov Başakşehir oyuncusu Doğrulandı Sözleşmesi 2028 yazına kadar Piyasa değeri Transfermarkt’a göre 7 milyon avro Türkiye ligindeki performansı 22 gol, 5 asist Dünya Kupası’ndaki golü Grup aşamasının en iyisi seçildi Bu nedenle mevcut haberi “Shomurodov Spartak’a transfer oluyor” şeklinde değil, “Eski futbolcu onu Moskova kulübü için uygun bir aday olarak görüyor” şeklinde yorumlamak daha doğru olur.

Transfer için tüm gerekçeler var, ancak anlaşma yok

Shomurodov’un adaylığı Spartak için mantıksız değil. Rusya ligini biliyor, İtalya ve Türkiye’de büyük deneyim kazandı, Dünya Kupası’nda kendini gösterdi ve son kulüp sezonunda 22 gol attı.

Ancak transferin gerçekleşmesi için iyi bir tavsiye yeterli olmayacak. Spartak’ın resmî ilgisi, İstanbul Başakşehir ile bonservis bedeli konusunda anlaşma ve futbolcunun kişisel kararı gerekiyor.

Şimdilik Shomurodov, Türkiye kulübünün önemli oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Ancak son performansı ve Dünya Kupası’ndaki golünün ardından transfer piyasasında yeni tekliflerin ortaya çıkması şaşırtıcı olmaz.

Sizce Eldor Shomurodov’un Spartak’a transfer olması doğru bir adım mı olur, yoksa Türkiye’de kalmalı mı?

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