Islombek Ismoilov, Dinamo'nun gençlerini övdü

Superliga'nın 15. haftasındaki önemli maçlardan biri Dinamo ile Neftchi arasında oynandı. Semerkant'ta gerçekleşen karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Açıklama Dinamo PFK basın servisi tarafından yapıldı.

Maçın ardından Neftchi teknik direktörü Islombek Ismoilov, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ismoilov, sahada iki takımın da hücum futbolu sergilemeye çalıştığını söyledi.

“Herkes iki takımın da hücum futbolu oynayacağını biliyor. Her iki tarafın da yeterince atağı ve gol pozisyonu oldu, ancak maçta gol eksikti. Hatalarımızdan ders çıkaracağız,” dedi Ismoilov.

Teknik direktör, Neftchi'nin güçlü kadrosunun bu maçta neden sonuç vermediği yönündeki soruyu da yanıtladı. Dinamo'nun kadrosunun da zayıf sayılamayacağını belirtti.

Ismoilov, Semerkant ekibinde deneyimli Bahodir Nasimov'un yanı sıra Firdavs Abdurahmonov, Oybek O'rmonjonov ve Behruzbek Obloqulov gibi genç ve gelişimini sürdüren futbolcuların bulunduğunu vurguladı. Ona göre Anvarjon Hojimirzayev de şu anda iyi bir form grafiğine sahip.

“Bu oyuncular henüz çok tanınmıyor olabilir, ancak Dinamo'nun gençleri bu yaşta Özbekistan'dakien iyiler arasında sayılıyor,” dedi Neftchi teknik direktörü.

Ismoilov, güçlü bir kadronun her zaman galibiyeti garanti etmediğini söyledi. Bu görüşüne örnek olarak Dünya Kupası'nda İspanya'nın Yeşil Burun Adaları'nı mağlup edemediği maçı gösterdi.

Teknik direktörün belirttiğine göre lig sıralamasında üst sıralarda yer almak ve şampiyonluk için mücadele etmek kolay değil. Dinamo ise Neftchi karşısına kaybedecek hiçbir şeyi olmadan çıktı ve iyi bir futbol sergiledi.