Aleksandar Stanković Inter'de parladı

Hong Kong'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçında Inter ile Manchester City karşı karşıya geldi. Goal.com'un haberine göre, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada İtalyan ekibi penaltı atışları sonucunda galip geldi; ancak maçın asıl kahramanı genç orta saha oyuncusu Aleksandar Stanković oldu. Goal.com haber veriyor.

Ünlü futbolcu Dejan Stanković'in oğlu olan genç Sırp oyuncu, sahadaki olgun ve eksiksiz performansıyla herkesin dikkatini çekti. Görev aldığı 60 dakika boyunca takımın oyununu yöneten Stanković, rakiple mücadele ve oyunu okuma konusunda yaşının çok üzerinde bir yetenek sergiledi.

Sahadaki liderlik ve Benjamin Pavard'ın golü

Karşılaşmanın başında İngiliz ekibinin oyuncusu Divin Mubama skoru açsa da Inter kısa sürede toparlandı. Benjamin Pavard'ın 20. dakikadaki beraberlik golünde, Aleksandar Stanković'in başlattığı atak önemli rol oynadı. Sahayı geniş bir perspektifle yöneten genç oyuncu, isabetli pasları ve savunmadaki kararlılığıyla teknik direktör Ishoqiy'nin güvenini boşa çıkarmadı.

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, maçın ardından Sky Sport Italia'ya verdiği röportajda genç futbolcunun performansını övdü. Chivu, Stanković'in henüz fiziksel olarak en iyi seviyesine ulaşmamış olmasına rağmen gösterdiği özveri ve kaliteyle herkesi memnun ettiğini belirtti.

Transfer piyasası ve gelecek planları

Genç yeteneğin bu şekilde parlaması ve A takımda forma kapma isteği, teknik heyet için önemli bir iç kaynak oluşturuyor. Ancak Cristian Chivu, yaz transfer döneminin kapanmasına kadar kadronun güçlendirilmesi gerektiğini gizlemedi. Özellikle savunma hattındaki sorunların ve kanatlardaki eksiklerin giderilmesi önceliğini koruyor.

Uzmanın sözlerine göre takımda şu anda yalnızca üç kanat beki bulunuyor. Carlos Augusto bu pozisyonda oynayabilse de teknik direktör onu üçlü savunmanın merkezindeki oyunculardan biri olarak kullanmayı tercih ediyor. Transfer piyasasının hâlâ açık olduğu ve sabırla doğru kararın verilmesi gerektiği vurgulandı.

Aleksandar Stanković'in güçlü bir rakibe karşı sergilediği güvenilir performans, yaklaşan İtalya Serie A sezonunda ilk 11'de yer almayı hak ettiğini gösterdi. Inter akademisinin bir kez daha yetenekli bir oyuncu yetiştirmesi, takımın gelecek planlarını şüphesiz olumlu etkileyecek.