Aleksandar Stanković Inter'de parladı

·49·Spor
Aleksandar Stanković Inter'de parladı

Hong Kong'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçında Inter ile Manchester City karşı karşıya geldi. Goal.com'un haberine göre, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada İtalyan ekibi penaltı atışları sonucunda galip geldi; ancak maçın asıl kahramanı genç orta saha oyuncusu Aleksandar Stanković oldu. Goal.com haber veriyor.

Ünlü futbolcu Dejan Stanković'in oğlu olan genç Sırp oyuncu, sahadaki olgun ve eksiksiz performansıyla herkesin dikkatini çekti. Görev aldığı 60 dakika boyunca takımın oyununu yöneten Stanković, rakiple mücadele ve oyunu okuma konusunda yaşının çok üzerinde bir yetenek sergiledi.

Sahadaki liderlik ve Benjamin Pavard'ın golü

Karşılaşmanın başında İngiliz ekibinin oyuncusu Divin Mubama skoru açsa da Inter kısa sürede toparlandı. Benjamin Pavard'ın 20. dakikadaki beraberlik golünde, Aleksandar Stanković'in başlattığı atak önemli rol oynadı. Sahayı geniş bir perspektifle yöneten genç oyuncu, isabetli pasları ve savunmadaki kararlılığıyla teknik direktör Ishoqiy'nin güvenini boşa çıkarmadı.

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, maçın ardından Sky Sport Italia'ya verdiği röportajda genç futbolcunun performansını övdü. Chivu, Stanković'in henüz fiziksel olarak en iyi seviyesine ulaşmamış olmasına rağmen gösterdiği özveri ve kaliteyle herkesi memnun ettiğini belirtti.

Transfer piyasası ve gelecek planları

Genç yeteneğin bu şekilde parlaması ve A takımda forma kapma isteği, teknik heyet için önemli bir iç kaynak oluşturuyor. Ancak Cristian Chivu, yaz transfer döneminin kapanmasına kadar kadronun güçlendirilmesi gerektiğini gizlemedi. Özellikle savunma hattındaki sorunların ve kanatlardaki eksiklerin giderilmesi önceliğini koruyor.

Uzmanın sözlerine göre takımda şu anda yalnızca üç kanat beki bulunuyor. Carlos Augusto bu pozisyonda oynayabilse de teknik direktör onu üçlü savunmanın merkezindeki oyunculardan biri olarak kullanmayı tercih ediyor. Transfer piyasasının hâlâ açık olduğu ve sabırla doğru kararın verilmesi gerektiği vurgulandı.

Aleksandar Stanković'in güçlü bir rakibe karşı sergilediği güvenilir performans, yaklaşan İtalya Serie A sezonunda ilk 11'de yer almayı hak ettiğini gösterdi. Inter akademisinin bir kez daha yetenekli bir oyuncu yetiştirmesi, takımın gelecek planlarını şüphesiz olumlu etkileyecek.

InterAleksandar StankovićCristian ChivuSerie AManchester City
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kevin De Bruyne kariyerine ABD'de devam edebilirKevin De Bruyne kariyerine ABD'de devam edebilirBugün, 18:38Liverpool savunmadaki sorunlara rağmen Jarell Quansah’ı geri getirmeyecekLiverpool savunmadaki sorunlara rağmen Jarell Quansah’ı geri getirmeyecekBugün, 18:13Tottenham yeni kaptanını seçmeli: Cristian Romero ayrılabilirTottenham yeni kaptanını seçmeli: Cristian Romero ayrılabilirBugün, 17:59Marc-André ter Stegen Barcelona’dan ayrılışı ve Amsterdam’daki yeni dönemi hakkında konuştuMarc-André ter Stegen Barcelona’dan ayrılışı ve Amsterdam’daki yeni dönemi hakkında konuştuBugün, 17:37Manchester United ve Chelsea, John Lucumí için yarışıyorManchester United ve Chelsea, John Lucumí için yarışıyorBugün, 17:34Gabby George, Manchester United’dan Brighton’a transfer olmaya yakınGabby George, Manchester United’dan Brighton’a transfer olmaya yakınBugün, 17:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor