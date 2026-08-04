Barcelona futbolcularının 2026/27 sezonu maaşları açıklandı

Barcelona futbolcularının 2026/27 sezonu maaşlarını gösteren liste yayımlandı. Buna göre takımın en yüksek maaşını Lamine Yamal alıyor.

18 yaşındaki futbolcunun haftalık 400.577 avro, yıllık ise 20,83 milyon avro kazandığı belirtildi. Bu rakamla takımda ilk sırada yer alıyor.

Onu Marc-André ter Stegen ve Raphinha takip ediyor. Her iki futbolcunun da haftalık maaşı 320.577 avro, yıllık geliri ise 16,67 milyon avro olarak kaydedildi.

Jules Koundé'nin haftalık 300.577 avro, yıllık 15,63 milyon avro kazandığı belirtildi. Frenkie de Jong ise haftalık 250.385 avro, yıllık 13,02 milyon avro ile en yüksek maaş alan ilk beş futbolcuyu tamamlıyor.

Listede Ronald Araújo, Dani Olmo, Karim Adeyemi ve Pedri'nin yıllık maaşının da 12,5 milyon avro olduğu görülüyor. Anthony Gordon'un yıllık 12 milyon avro, Ferran Torres'in ise 10 milyon avro kazandığı kaydedildi.