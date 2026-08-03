İzinsiz nehri temizleyen İngiliz avukat 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya

·140·Dünya
İzinsiz nehri temizleyen İngiliz avukat 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya

2026 yılı Haziran ayında Londra'da meydana gelen bir olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Londralı avukat Paul Powlesland liderliğindeki gönüllü bir ekip, yıllardır ihmal edilen ve devlet kurumlarının gücünün yetmediği bir nehri sadece 10 gün içinde çöplerden temizlemeyi başardı.

Bildirildiğine göre gönüllüler, nehir yatağından 200 torbadan fazla atık çıkardı. Bunun sonucunda su havzası oldukça temizlendi ve doğal çevre yeniden canlanmaya başladı. Kısa süre sonra nehre balıkların da geri döndüğü kaydediliyor.

Ancak beklendiği gibi eylemcilere teşekkür etmek yerine, Britanya Çevre Ajansı haklarında cezai soruşturma başlattı. Yetkililere göre nehir temizlik çalışmaları, ilgili izinler alınmadan ve belirlenen prosedürlere uyulmadan gerçekleştirildi.

Bu nedenle Paul Powlesland hakkında sorumluluk meselesi ele alınıyor. Kendisinin iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği veya çevre alanındaki avukatlık lisansını kaybedebileceği belirtiliyor.

Bu olay sosyal medyada sıcak tartışmalara yol açtı. Birçok kişiye göre doğayı korumak adına yapılan pratik girişim cezalandırılmamalı, aksine desteklenmelidir. Eleştirmenler ise bazı durumlarda bürokratik taleplerin ve kırtasiyeciliğin, çevresel sorunları çözmekten bile üstün tutulduğunu vurguluyor.

LondraPaul PowleslandBirleşik Krallık Çevre Ajansı
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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