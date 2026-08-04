Fulham, Real Madrid'den iki futbolcuyu kadrosuna kattı

·78·Spor
Fulham, Real Madrid'den iki futbolcuyu kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig temsilcisi Fulham, transfer piyasasında önemli bir adım atarak Real Madrid'den Gonzalo García ve César Palacios'u kadrosuna kattı. Goal.com'un haberine göre bu iki yetenekli futbolcu, Batı Londra kulübüyle 2031 yazına kadar geçerli uzun vadeli sözleşmeler imzaladı. Anlaşmalarda sözleşmeleri bir yıl daha uzatma opsiyonu da bulunuyor. Bu haberi Goal.com bildirdi .

Bu çifte transfer, Fulham yönetiminin yeni teknik direktör Álvaro Arbeloa'ya duyduğu büyük güveni gösteriyor. Teknik adam, Madrid kulübündeki yakın ilişkilerinden yararlanarak takım kadrosunu güçlendirmeyi başardı. Londra ekibi, iki İspanyol futbolcu için toplam 42,5 milyon sterlin harcadı.

Gonzalo García'nın transferi ve geçen sezonki performansı

Forvet Gonzalo García, yaklaşık 34 milyon sterlin karşılığında Craven Cottage'a transfer oldu. Oyuncu, 2025-2026 sezonunda La Liga deviyle tüm kulvarlarda 39 maça çıkıp 8 gol atmıştı.

Yeni takımına katılması hakkında konuşan Gonzalo, mutluluğunu gizlemedi: "Çok minnettarım ve burada olduğum için son derece mutluyum. Yönetim kuruluna ve Arbeloa'ya bana duydukları güven için teşekkür ediyorum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Goal.com, oyuncunun sözlerine yer verdi.

César Palacios'un potansiyeli

Kadroyu güçlendiren bir diğer futbolcu ise 21 yaşındaki yetenekli hücum orta saha oyuncusu César Palacios oldu. Madrid ekibinde ilk 11'de fazla forma şansı bulamamış olsa da İspanya'nın genç millî takımlarının düzenli oyuncularından biri olan Palacios, oyun görüşüyle öne çıkıyor.

Palacios da Londra kulübüne transferiyle ilgili izlenimlerini paylaştı: "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bunun kariyerimdeki mükemmel adım olduğunu düşünüyorum. Kulüp bana büyük bir güven duyuyor ve ben de bunu sahadaki performansımla karşılayacağım" dedi.

Fulham yönetiminin bu büyük yatırımı, kısa vadeli hedeflerden ziyade uzun yıllara yayılan bir projeye odaklanıldığını gösteriyor. Takım, yeni teknik direktörünün yönetiminde Premier Lig'de yüksek hedefler belirliyor.

FulhamReal MadridGonzalo GarcíaCésar PalaciosPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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