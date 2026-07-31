Amerikalı 18 yıllık genç dünyanın en genç profesörü oldu

ABD'de 18 yaşındaki bir genç eşsiz bir başarıya imza atarak, dünya tarihinin en genç profesörü unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Şu anda üniversitede kendi akranlarına ders vermekte ve akademik çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Bu durum Guinness Rekorlar Kitabı basın servisi tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, Nathan Thomas mühendis bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Çocukluğundan beri matematik, teknoloji, mühendislik ve bilim alanlarına büyük ilgi duydu. Bilgiye olan susuzluğu çok erken yaşta ortaya çıktı; Nathan henüz 10 yaşındayken Miami Dade Koleji'nde öğrenim görmeye başladı. Dört yıl sonra, 14 yaşında Florida Uluslararası Üniversitesi'ne kabul edildi.

2023 yılında henüz 18 yaşındayken elektrik mühendisliği alanında hem lisans hem de yüksek lisans derecelerini onur diploma ile elde etti. Bu, onun akademik kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Tam da bu yaşta üniversitede akademik kariyerine başlayan Nathan, nitelikli bir profesör olarak işe kabul edildi. Sonuç olarak, dünyanın en genç profesörü olarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Böylece, 1746 yılında hayatını kaybeden ve 19 yaşında profesör olan Colin Maclaurin'ün uzun yıllara dayanan rekorunu egale etti.

Nathan, üniversitede en önemli şeyin insanın yaşı değil, bilgisi ve emeği olduğunu vurguluyor.

«Buraya herkes tek bir amaçla, bilgi almak için geliyor. Yaşın kendisi büyük bir önem taşımaz. Ben tüm odak noktamı işimi en iyi şekilde yapmaya ve öğrencilere elimden geldiğince yardım etmeye vermeye çalışıyorum», diyor.

Şu anda Nathan Thomas 21 yaşında. Profesörlük kariyerinin yanı sıra eğitimine de devam etmektedir. Halihazırda Miami Üniversitesi'nde hukuk doktorası (JD) derecesi almak için çalışmaktadır. Gelecekte ise STEM alanlarında uzmanlaşarak fikri mülkiyet hukuku alanında kariyer yapmayı hedeflemektedir.

Aynı zamanda kişisel ilgi alanlarına da zaman ayırmaktadır. Nathan basketbol, tenis ve golf oynamayı sevmekte, piyano çalmakta ve müzik dinlemekten hoşlanmaktadır. Onun yaşam yolu, yaşın büyük başarılar elde etmek için bir engel olmadığını bir kez daha kanıtlamaktadır.