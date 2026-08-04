5 Gün Açık Denizde Kalan Balıkçı Canlı Bulundu

Venezuela'nın Margarita Adası yakınlarında balığa çıkan dört balıkçının teknesi kaza yaptıktan sonra, balıkçılardan biri beş gün sonra canlı olarak kurtarıldı.

İlk bilgilere göre balıkçı, birkaç gün boyunca Karayip Denizi'nde açık sularda mahsur kaldı. Yiyecek ve içme suyu olmadan hayatta kalmayı başardı. Kurtarma ekipleri, onun böylesine ağır koşullarda birkaç gün dayanmasını hayret verici buldu.

Ne yazık ki olay sırasında onunla birlikte olan diğer üç balıkçının akıbeti henüz bilinmiyor. Onları bulmak için arama çalışmaları sürdürülüyor.

Margarita Adası çevresindeki sular, Karayip Denizi'nin bir parçası olup balıkçıların düzenli olarak faaliyet gösterdiği bölgeler arasında yer alıyor. Açık denizde uzun süre mahsur kalmak ise susuzluk, yorgunluk ve diğer tehlikeler nedeniyle yaşam için ciddi tehdit oluşturuyor.