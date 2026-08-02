Ölümünden Önce Öğrencilerine Son Notlarını Veren Öğretmen Herkesi Derinden Etkiledi

ABD’nin Teksas eyaletinin Del Rio şehrindeki bir ortaokulda matematik öğretmeni olan Manuel Alejandro Navarro, 2020 yılının Aralık ayında tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Hayatıyla ilgili bu etkileyici olay sosyal medyada hızla yayılmış ve binlerce insanı kayıtsız bırakmamıştı.

O dönemde öğretmenin kızı, babasının hastane yatağında yatarken dizüstü bilgisayarla çalıştığını gösteren bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı. Fotoğraf kısa sürede geniş yankı uyandırmış ve gerçek bir öğretmenin mesleğine olan bağlılığının simgesi olarak değerlendirilmişti.

Anlaşıldığı üzere, durumunun son derece ağır olduğunu bilen Navarro, yoğun bakım ünitesine girmeden önce öğrencilerinin ödevlerini değerlendirip bitirmek amacıyla dizüstü bilgisayarını hastaneye yanında getirmişti. Hastanede tedavi görmesine rağmen öğrencilerinin notlarını zamanında almalarını sağlamak için çalışmaya devam etmişti.

Aile üyelerinin belirttiğine göre, sağlığı keskin bir şekilde kötüleşmesine rağmen görevini sonuna kadar yerine getirmeye çalışmıştı. Navarro için öğrencilerinin eğitimi ve geleceği, her türlü zor durumdan bile üstün gelmişti.

Kızının vurguladığına göre babası, öğrencilerine, özellikle de İngilizceyi ikinci bir dil olarak öğrenen çocuklara her zaman ayrı bir sevgi ve özenle yaklaşmıştı. Onların bilgi edinmesi, başarılı olması ve notlarını zamanında alması konusunda her zaman sorumluluk bilinciyle hareket etmişti.

Manuel Alejandro Navarro, öğrencilerinin çalışmalarını tamamen değerlendirip bitirdikten ertesi gün 66 yaşında hayatını kaybetti. Hastanede bile mesleki görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini gösteren bu meşhur fotoğrafı, günümüzde ders saatleri dışında bile fedakarca çalışan tüm öğretmenlerin emeğinin, sorumluluğunun ve mesleğe sadakatinin unutulmaz sembollerinden biri haline gelmiştir.