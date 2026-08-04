Çinli bloger kedisi için minyatür şehir inşa ediyor (video)

·557·Dünya
Çinli bloger kedisi için minyatür şehir inşa ediyor (video)

Xing’s World adıyla tanınan Çinli bloger Xing Zhilei, evcil hayvanları için sıra dışı minyatür projeler oluşturmasıyla internette ün kazandı. İki yıl boyunca kedileri için insan dünyasına benzeyen küçük bir şehir, Cat Town’ı inşa etti.

Bu minyatür şehirde bir süpermarket, restoran, sinema, evler ve hatta çalışan bir metro sistemi bulunuyor. Örneğin bloger, kedileri için metro inşa etmek üzere dört ay harcadı. Metroda hareket eden bir tren, yürüyen merdiven ve tren geldiğinde açılan peron kapıları bile var.

Blogerin en ünlü kedilerinden biri olan Mr. Nice de bu minyatür şehrin başlıca “sakinlerinden” biri. Xing, insan yaşamındaki çeşitli olanakları kedilerin boyutlarına uyarlayarak onun için oluşturmaya devam ediyor.

YouTube’daki Xing’s World kanalında kediler için hazırlanan çeşitli projeler sergileniyor. Kanaldaki videolar milyonlarca izlenmeye ulaştı; bazı projeleri ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

Xing ZhileiYouTubeCat Town
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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