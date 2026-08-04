40 yaşında yeni sayfa: 2026 Dünya Kupası kahramanı Vozinha Colo-Colo'ya transfer oldu

Cape Verde Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi yürüyüşünün kahramanlarından biri olan Vozinha, kariyerine Güney Amerika'da devam edecek. 40 yaşındaki kaleci, Şili kulübü Colo-Colo ile sözleşme imzaladı.

Anlaşma başlangıçta 2026 sonuna kadar geçerli olacak. Deneyimli file bekçisi teknik ekibin güvenini kazanırsa kulüp sözleşmeyi bir sezon daha uzatma hakkına sahip.

Transfer sağlık kontrolünün ardından resmileşti

Colo-Colo, Vozinha'nın gerekli sağlık kontrollerinden başarıyla geçmesinin ardından sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Vozinha sözleşmesini imzaladı ve resmen Colo-Colo'nun yeni oyuncusu oldu" ifadeleri yer aldı.

Anlaşma altı aylık olarak imzalanırken sözleşmede bir yıllık uzatma maddesi bulunuyor. Kaleci, Portekiz ikinci liginde mücadele eden Chaves ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Şili kulübüne serbest oyuncu olarak katıldı. Bu nedenle Colo-Colo, transfer için başka bir kulübe bonservis ödemeyecek.

Paylaşılan bilgilere göre Vozinha yeni takımında 29 numaralı forma ile mücadele edecek.

Dünya Kupası'ndaki bir maç kariyerini değiştirdi

Vozinha'nın transferi, sıradan bir serbest oyuncuyla imzalanan kısa vadeli bir anlaşma değil. 40 yaşında Dünya Kupası'nın en çok konuşulan kalecilerinden birine dönüştükten sonra Şili'nin yolunu tuttu.

Cape Verde tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katıldı. Takım, açılış maçında İspanya ile 0-0 berabere kalırken Vozinha yedi kurtarış yaparak karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Ardından Cape Verde, Uruguay ile de puanları paylaştı ve grup aşamasından çıkmayı başardı. Takımın tarihi yürüyüşü, son 16 turunda Arjantin'e karşı uzatmalara giden ve 2-3 sona eren çekişmeli maçın ardından noktalandı.

40 yaşın engel olmadığını kanıtladı

Kaleciler, diğer mevkilerde oynayan futbolculara kıyasla üst düzeyde daha uzun süre forma giyebilir. Ancak 40 yaşında Dünya Kupası'na ilk kez katılmak ve ardından yeni bir kıtada sözleşme imzalamak yine de sıra dışı bir olay.

Vozinha, Dünya Kupası'nda yalnızca şutları kurtarmakla kalmadı. FIFA analizinde topu kullanma ve hücumu başlatma istatistiklerinde turnuvanın önde gelen kalecileri arasında gösterildi. Cape Verde turnuvaya veda ettikten sonra da bu sıralamada üst basamaklarda yer aldı.

Bu durum, Colo-Colo'nun Vozinha'yı yalnızca popülerliği nedeniyle transfer etmediğini gösteriyor. Kulüp, büyük maçlardaki baskıya dayanabilen, savunmayı yönetebilen ve genç futbolculara deneyim aktarabilen bir kaleci kazandı.

İlk 11'deki yeri garanti değil

Dünya Kupası'ndaki başarı Vozinha'ya yeni bir sözleşme getirdi ancak ilk 11'de otomatik olarak yer alacağı anlamına gelmiyor.

Colo-Colo Teknik Direktörü Fernando Ortiz, transfer hakkında konuşurken Vozinha'nın da her futbolcu gibi sahadaki yeri için rekabet etmesi gerektiğini vurguladı.

Bu durumda kısa vadeli sözleşme iki taraf için de bir sınav niteliği taşıyor:

Taraf Temel hedef Vozinha İlk 11'de yer almak Colo-Colo Oyuncunun formunu ve istikrarını değerlendirmek Teknik ekip Kaleciler arasındaki rekabeti artırmak Kulüp yönetimi 2027 için uzatma kararını vermek

Şili basını, muhtemel ilk maçın 16 Ağustos'ta O'Higgins karşısında oynanabileceğini yazıyor. Ancak bu tarih henüz takımın resmî kadrosuyla doğrulanmadı.

Forma üzerindeki adı için de özel izin gerekti

Vozinha'nın tam adı Jozimar Jose Evora Dias. "Vozinha" ise çocukluğundan kalan lakabı.

Şili futbol kurallarında oyuncuların formalarında lakap kullanması kısıtlandığı için kalecinin tanınan adını koruyup koruyamayacağı ayrıca görüşüldü. Ligdeki diğer kulüplerin onay vermesinin ardından formasında "Vozinha" adını kullanmasına izin verildi.

Bu konu ticari açıdan da önemliydi. Kaleci, Dünya Kupası'nın ardından uluslararası kamuoyunda Vozinha adıyla tanındı.

Dünya Kupası'na kulüpsüz geldi, yıldız oldu

Vozinha, Dünya Kupası öncesinde Chaves ile sözleşmesini tamamlamış ve geleceği belirsiz bir durumda kalmıştı. Birkaç hafta sonra ise turnuvanın en büyük keşiflerinden birine dönüşerek Güney Amerika'nın ünlü kulüplerinden biriyle sözleşme imzaladı.

Kariyeri boyunca Portekiz'in yanı sıra Angola, Moldova, Kıbrıs ve Slovakya kulüplerinde de forma giydi. Ancak Colo-Colo, Vozinha'nın Güney Amerika futbolundaki ilk deneyimi olacak.

Yeni lig, ondan farklı bir futbol tarzına uyum sağlamasını isteyecek. Şili'deki yüksek tempo, ceza sahasındaki fiziksel mücadele ve taraftarların yoğun baskısı deneyimli kaleci için yeni bir sınav olacak.

Colo-Colo ne kazandı?

Vozinha'nın gelişi kulübe aynı anda hem sportif hem de pazarlama açısından katkı sağlayabilir.

Sportif açıdan:

büyük bir uluslararası turnuva deneyimi;

kritik anlarda kurtarış yapabilme;

savunma hattını yönetme becerisi;

genç kaleciler için rekabet ve örnek.

Ticari açıdan:

Dünya Kupası sonrasında artan tanınırlık;

Cape Verde ve Afrika'daki kitlelere ulaşma;

forma ve kulüp ürünlerine yönelik ilgi;

Colo-Colo markasının uluslararası görünürlüğünü artırma.

Kulüp Başkanı Aníbal Mosa da Vozinha'nın sahadaki katkısının yanı sıra transferin büyük bir medya ve pazarlama etkisi taşıdığını kabul etti.

Altı ay geleceğini belirleyecek

Vozinha'nın Colo-Colo'daki ilk sözleşmesi uzun vadeli değil. Kendini kanıtlamak için sezon sonuna kadar zamanı var.

Kaleci, Dünya Kupası'ndaki seviyesini Şili liginde de sergilerse kulüp bir yıllık uzatma hakkını kullanabilir. Bu da ona 41 yaşında üst düzey kariyerine devam etme ve muhtemelen kıta organizasyonlarında oynama fırsatı verebilir.

Birkaç ay önce kulüpsüz kalan Vozinha, şimdi yeni kıtadaki en büyük sınavlarından birine hazırlanıyor. Onun hikâyesi futbolda fırsatların bazen en beklenmedik anda geldiğini bir kez daha gösterdi.

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