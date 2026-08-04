NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 2030’dan sonra da çalışabileceğini açıkladı

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), 2030’dan sonra da faaliyetlerini sürdürmek için yeterli teknik kaynağa sahip. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda NASA ve uluslararası ortakları için temel plan değişmedi: İstasyonun işletilmesine 2030 yılının sonunda son verilmesi öngörülüyor. Bundan sonra uzmanların UUİ’yi yörüngeden güvenli ve kontrollü bir şekilde çıkarmaya hazırlanmaları için yaklaşık iki yıl daha gerekecek.

Teknik olanaklar ve modüler sistemler

Ancak Dana Weigel’in belirttiğine göre istasyonun teknik durumu, planlanan süreden daha uzun süre kullanılmasına olanak tanıyor. Weigel, mevcut koşullarda kompleksin normal durumda olduğunu ve dayanıklılık rezervinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

“Mevzuat açısından farklı talimatlar alırsak duruma uyum sağlamaya ve hareket yönümüzü değiştirmeye hazırız” dedi Weigel. Ayrıca UUİ’nin birçok önemli sisteminin modüler bir yapıya sahip olduğunu ve gerektiğinde bunların değiştirilebileceğini ekledi.

Gelecek planları ve yörüngedeki geçmiş

İstasyonun faaliyetlerini uzatma konusu ilk kez gündeme gelmiyor. Daha önce Rusya ve ABD’nin UUİ’nin çalışmalarını 2030’a kadar sürdürme olasılıklarını değerlendirdiği açıklanmıştı. Bununla birlikte Rusya, kendi ulusal yörünge istasyonunun ilk modülünü 2028’de yörüngeye göndermeyi planlıyor.

Hatırlanacağı üzere Uluslararası Uzay İstasyonu, 1998 yılının kasım ayından bu yana yörüngede faaliyet gösteriyor. On yıllar boyunca insanlık tarihindeki en büyük mürettebatlı laboratuvara dönüştü. İstasyonun kütlesi şu anda 435 ton, istasyona kenetlenmiş uzay araçlarıyla birlikte ise yaklaşık 470 ton.