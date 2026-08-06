Arsenal yıldız transferleri hedefledi: Calafiori kulübün hedeflerini destekledi

·60·Spor
Arsenal yıldız transferleri hedefledi: Calafiori kulübün hedeflerini destekledi

Londra ekibi Arsenal’in savunma oyuncusu Riccardo Calafiori, kulübün transfer piyasasındaki aktifliğini övdü. İtalyan futbolcu, takımın konumunu koruyup daha da güçlenmesi için Bruno Guimarães ve Vinícius Júnior gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katması gerektiğini söyledi. Sky Sports’un haberine göre Calafiori, geçen sezon elde edilen tarihi sonuçların ardından gelişimin sürmesi için en üst düzey oyunculara ihtiyaç olduğunu açıkça vurguladı. Goal.com haber veriyor.

Arsenal’in Newcastle United orta saha oyuncusu Bruno Guimarães’in transferini tamamlamaya çok yaklaştığı bildiriliyor. İki Premier League kulübünün oyuncunun bonservisi konusunda anlaşmaya vardığı ve transfer bedelinin 75 milyon sterlin olması beklendiği belirtiliyor. Daha önce Lyon forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu da Kuzey Londra’ya taşınma isteğini dile getirmişti.

Orta saha ve hücum hattını güçlendirme planı

Mikel Arteta’nın takımına katılması beklenen Bruno Guimarães’in transferi, Londra kulübünün ciddi hedeflerini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre Brezilyalı futbolcunun gelişi, Arsenal orta sahasına ekstra güven, fiziksel güç ve yaratıcılık katacak. Kulüp yönetimi, teknik direktörün taleplerini karşılamak için aktif biçimde çalışıyor.

Ancak Real Madrid’in hücum oyuncusu Vinícius Júnior’un durumunda işler daha karmaşık bir hal alıyor. İngiltere şampiyonuna katılma ihtimali konuşulsa da Madrid kulübü yıldızını takımda tutma çabalarını yoğunlaştırdı. Real Madrid’in oyuncunun sözleşmesini uzatma teklifini iyileştirmesi, Arsenal’in bu konudaki umutlarını bir miktar azalttı.

Sözleşme durumu ve gelecekteki fırsatlar

Vinícius’un mevcut sözleşmesinin gelecek yaz sona erecek olması nedeniyle durum oldukça değişkenliğini koruyor. Brezilyalı kanat oyuncusu Madrid’de yeni bir anlaşma imzalamazsa serbest oyuncu olarak ayrılma ihtimali de bulunuyor. Arsenal’in ise futbolcuya son derece cazip mali şartlar sunmaya hazır olduğu bildiriliyor.

Riccardo Calafiori’ye göre Arsenal şu anda zirvede yer alıyor ve bu konumunu korumak için kadrosunu yalnızca en seçkin futbolcularla güçlendirmeli. Savunma oyuncusunun sözlerine göre takım, şampiyonluğu kaçırmamak ve geçen sezonki performansını geliştirmek için tam da bu yıldızlara ihtiyaç duyuyor.

ArsenalRiccardo CalafioriBruno GuimarãesVinícius JúniorPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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