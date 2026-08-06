Lionel Messi Inter Miami formasıyla muhteşem bir dönüş yaptı

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası'ndan döndükten sonra ilk kez ilk 11'de başladığı maçta üstün yeteneklerini sergiledi. Leagues Cup kapsamında Atlético San Luis'e karşı oynanan karşılaşmada forvet iki gol atıp bir asist yaptı ve takımının 4-2'lik galibiyetine büyük katkı sağladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre karşılaşma konuk ekip için iyi başladı ve David Rodríguez'in erken golü Atlético San Luis'i öne geçirdi. Ancak ev sahibi ekip kısa sürede toparlandı. Lionel Messi, Noah Allen'ın pasını muhteşem bir şekilde doğrudan kaleye göndererek skoru dengeledi. Ardından Telasco Segovia Miami ekibini öne geçirirken Messi, devre arasından önce bir kez daha adını tabelaya yazdırdı.

Picasso'nun sanatına eşdeğer bir vuruş

Ancak karşılaşmanın en unutulmaz anı Lionel Messi'nin ilk golü oldu. Inter Miami teknik direktörü Guillermo Hoyos, Arjantinli yıldızın tekniğine duyduğu hayranlığı gizlemedi. Teknik direktöre göre böylesine zor bir durumda topu havada temiz bir şekilde kontrol edip güçlü bir vuruşla kaleye göndermek gerçek bir sanat eseriydi.

Yayın, teknik direktörün sözlerini şöyle aktardı: "Resim sanatından söz edecek olursak, bu Picasso'nun bir eseri gibi." Karşılaşmadaki ikinci golü ise Lionel Messi'yi Leagues Cup tarihinin en golcü oyuncusu yaptı. Messi, gol sayısını 14'e çıkararak LAFC forveti Denis Bouanga'yı geride bıraktı.

Noah Allen'ın tarihi gecesi ve Suárez'in yokluğu

Takımın genç savunma oyuncusu Noah Allen da kariyerinde ilk kez bir maçta üç asist yaparak tarihi bir başarıya imza attı. Akıllı pasları, Messi'nin iki golünün ve Segovia'nın kaydettiği golün temelini oluşturdu. Miami ekibi bu karşılaşmada, 2025 turnuvasının finalinde Seattle Sounders çalışanına yönelik sert davranışı nedeniyle cezalı olan deneyimli forvet Luis Suárez'den yararlanamadı. Uruguaylı futbolcu altı maçlık cezasını çekiyor.

Buna rağmen Lionel Messi'nin kadroya muhteşem dönüşü, Inter Miami'ye 2023'te kazandığı şampiyonluğu tekrarlama yolunda büyük güven veriyor. Takım, mücadelesine cumartesi günü Meksika ekibi Monterrey karşısında devam edecek.