Windscribe, Windows Kullanıcıları İçin Gizlilik Komut Dosyasını Yayınladı

Popüler VPN hizmetlerinin geliştiricisi Windscribe, Windows işletim sistemindeki gizli Global Device Identifier (GDID) cihaz tanımlayıcısını kaldırmak için tasarlanan ücretsiz ve açık kaynaklı deGDID yardımcı programını sundu. Bu araç, kullanıcıların sistemdeki kalıcı dijital izleri ortadan kaldırmasına ve kişisel veri güvenliğini artırmasına olanak tanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre bu özel komut dosyasının oluşturulmasına ABD'de yaşanan bir ceza davası neden oldu. Medyada yer alan bilgilere göre kolluk kuvvetleri, aralarında FBI'ın da bulunduğu kurumlar, şüpheli bir bilgisayar korsanının kimliğini belirlemek için tam olarak bu GDID tanımlayıcısından yararlandı.

Gizli tanımlayıcı ve güvenlik sorunları

Olay resmi bir soruşturma kapsamında gerçekleşmiş olsa da Windscribe uzmanları, standart Windows araçlarıyla silinemeyen kalıcı bir cihaz tanımlayıcısının varlığının kullanıcı gizliliği açısından ciddi soru işaretleri oluşturduğunu belirtiyor. GDID, Microsoft hizmetleri tarafından kullanılan ve cihazda yerel olarak saklanan benzersiz bir dijital işarettir.

Proje yazarlarına göre sıradan bir kullanıcının işletim sisteminin standart ayarları üzerinden bu tanımlayıcıyı devre dışı bırakması veya yeniden oluşturulmasını engellemesi kesinlikle mümkün değil. Bu nedenle bağımsız geliştiriciler sorunu çözmeye yönelik özel bir çözüm geliştirmeye karar verdi.

deGDID yardımcı programı nasıl çalışıyor

Yeni deGDID komut dosyası, PowerShell üzerinden yönetici ayrıcalıklarıyla çalıştırılıyor. Araç, bilgisayarda söz konusu tanımlayıcının bulunup bulunmadığını kontrol etmeye, tanımlayıcıyı tanılama günlüklerinde gizlemeye, mevcut kayıtları silmeye ve yenilerinin oluşturulmasını önlemeye olanak tanıyor. Gerektiğinde sistemin varsayılan durumu da geri yüklenebiliyor.

Bu hedeflere ulaşmak için program, yerel GDID anahtarlarını siliyor, ilgili kayıt defteri bölümlerine erişim izinlerini değiştiriyor ve Windows sisteminin cihaz kaydından sorumlu dahili Microsoft DeviceAdd hizmetine yönelik isteklerini engelliyor.

Önemli sınırlamalar ve riskler

Geliştiriciler, tam koruma modunun Windows'un bazı işlevlerini etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Cihaz kaydı engellendikten sonra Microsoft hesabı ve sistemin çevrimiçi özellikleriyle bağlantılı bazı hizmetler düzensiz çalışabilir veya tamamen devre dışı kalabilir.

Ayrıca deGDID, Microsoft sunucularına daha önce aktarılmış tanımlayıcıları silemez. Bunun yanı sıra araç, bir etki alanına bağlı veya merkezi olarak yönetilen kurumsal bilgisayarları desteklemiyor. Microsoft şu ana kadar programın yayınlanması ve Windows sisteminde tanımlayıcının silinememesiyle ilgili eleştirilere herhangi bir yorum yapmadı.