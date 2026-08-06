Galatasaray, Rafael Leao için 35 milyon avroluk teklif gönderdi

Türkiye'nin Galatasaray kulübü, Milan'ın forveti Rafael Leao'nun transferi için resmî girişimlere başladı ve İtalyan ekibine ilk teklifini gönderdi. GOAL.com'un haberine göre İstanbul kulübü, Portekizli futbolcu için 35 milyon avro ödemeye hazır olduğunu bildirdi ancak bu rakam Milan yönetimini memnun etmedi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son günlerde taraflar arasında ilk temasların kurulmasının ardından Türkiye şampiyonu resmî adım attı. Galatasaray yönetiminin e-posta yoluyla gönderdiği bu talep, doğrudan bonservisiyle transferi öngörüyordu. Daha önce kiralama ve satın alma opsiyonu içeren seçenekler görüşülürken, Türk kulübü artık futbolcuyu tamamen kadrosuna katmayı hedefliyor.

Milan'ın talep ettiği rakam

Milan kulübü, 10 numaralı oyuncusunu göndermek için en az 50 milyon avro talep ediyor. Kulübün sahibi Cardinale, futbolcudan ve teknik ekipten gelen olumlu sinyallere rağmen uygun bir teklif gelmesi hâlinde transferi değerlendirmeye hazır. Bu nedenle Galatasaray'ın sunduğu 35 milyon avroluk teklif Rossoneri için yeterli bulunmadı ve reddedildi.

Buna rağmen transfer piyasası hareketliliğini sürdürüyor ve tarafların görüşmelere devam etmesi bekleniyor. Galatasaray, futbolcudan olumlu yanıt almasıyla cesaretlendi. Türkiye devi, iç değerlendirmelerin ardından önümüzdeki saatlerde teklifini iyileştirerek yaklaşık 40 milyon avroluk yeni bir rakam sunabilir.

Diğer talipler ve durum

Belirtildiğine göre Rafael Leao, kısa süre önce Fenerbahçe'nin teklifini reddetmişti. Futbolcu, kulübün sunduğu sportif projeyi beğenmediği için bu seçenek rafa kaldırıldı. Mevcut durumda futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi şekilde mücadele eden tek kulüp Galatasaray.

İstanbul kulübü teklifini Milan'ın taleplerine yaklaştırabilirse bu transfer, yaz döneminin en ses getiren anlaşmalarından biri olabilir. Yönetim, futbolcunun olumlu yaklaşımından yararlanarak kısa süre içinde anlaşmaya varmaya çalışıyor.