Marcus Rashford Manchester United'a dönecek mi yoksa transfer mi olacak

·112·Spor
Marcus Rashford Manchester United'a dönecek mi yoksa transfer mi olacak

İngiltere Millî Takımı forveti Marcus Rashford'un geleceği futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açıyor. Old Trafford altyapısından yetişen futbolcu, daha önce kulüpteki kariyerinden memnun kalmayarak takımdan ayrılmıştı. Ancak yeteneği ve son sezonlardaki performansı, yönetimi transfer konusunda bir kez daha düşünmeye zorluyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Marcus Rashford, son sezonları Barcelona ve Aston Villa'da kiralık olarak geçirdi. Katalan kulübünde iyi bir performans sergilemesine rağmen Barcelona, oyuncunun bonservisini alma opsiyonunu kullanmadı. Aston Villa da futbolcuyu kadrosunda tutmak istemedi. Bunun sonucunda 28 yaşındaki oyuncu, Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'a dönmek zorunda kalıyor.

Lee Sharpe'a göre Rashford kulüp için değerli bir varlık olabilir

Manchester United'ın eski kanat oyuncusu Lee Sharpe, NetBet ile ortaklaşa gerçekleştirilen röportajda Marcus Rashford'un durumuna özel olarak değindi. Sharpe'a göre futbolcunun potansiyeli oldukça yüksek, ancak temel sorun ruhsal durumu ve kulüpteki geleceğine yönelik yaklaşımı.

Sharpe, Rashford ayrılmadan önce takımda kendisini ilgisiz gösterdiğini ve sahada elinden geleni yapmadığını belirtti. Bunun nedeninin kişisel sorunlar mı yoksa teknik heyetle yaşanan anlaşmazlıklar mı olduğu bilinmiyor. Ancak yeteneğinin her takım için büyük fayda sağlayacağı kesin.

Yeni sözleşme ihtimali ve transfer riskleri

Kulüp ile futbolcu arasındaki ilişkiler karmaşık olmaya devam etse de gelecekte yeni bir sözleşme imzalanması ihtimali tamamen göz ardı edilmiyor. Marcus Rashford'un aklında yalnızca başka takımlar yoksa, dönüşü Manchester United'a büyük katkı sağlayabilir.

Uzmanlara göre teknik heyet, Michael Carrick de dâhil olmak üzere, futbolcuya yaklaşarak onu desteklemeye hazır. Ancak temel soru, Marcus'un bu takımın bir parçası olmak isteyip istemediği olmaya devam ediyor. Bu konunun 2026 yaz transfer döneminin sonuna kadar çözüme kavuşması bekleniyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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