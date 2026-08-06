Chelsea yaz transfer döneminde kaleci hattını güçlendirmeli

İngiltere'nin Chelsea kulübünün yaz transfer döneminde kalesine yeni ve güvenilir bir kaleci transfer etmesi büyük önem taşıyor. Takımın mevcut kalecisi Robert Sánchez'in istikrarsız performansı ve yaptığı ağır hatalar, uzmanlar ile taraftarların tepkisine neden oluyor. İrlanda millî takımının eski kalecisi Shay Given'ın, Londra ekibine kadroyu güçlendirmek için radikal adımlar atmasını tavsiye ettiği bildirildi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Shay Given'a göre Chelsea ve Newcastle United için şu anda en büyük sorun güvenilir bir kaleci bulmak. Eski futbolcu, BOYLE Sports'a verdiği röportajda şu anda Brentford'un kalesini koruyan, ancak Liverpool altyapısından yetişen Caoimhin Kelleher'i aday olarak gösterdi. Given, İrlandalı kalecinin her iki kulüp için de oyun kalitesini önemli ölçüde artırabilecek bir transfer olabileceğini belirtti.

Sánchez'in istikrarsız performansı ve hataları

Robert Sánchez'in yetenekleri üst düzeyde değerlendirilse de performansındaki ciddi düşüşler ve yaptığı ağır hatalar takımın sonuçlarını olumsuz etkiliyor. Shay Given, İspanyol kalecinin bazı pozisyonlardaki düşüncesiz hamlelerini sert şekilde eleştirdi. Given'a göre Sánchez inanılmaz kurtarışlarla takımını kurtarsa da ceza sahası dışında çoğu zaman gereksiz riskler alıyor.

Eski kaleci sözlerini sürdürerek geçen sezon Sánchez'i birçok kez savunduğunu, ancak hataların tekrarlanmasının artık kabul edilemez olduğunu ifade etti. Penaltılara veya ağır faullere yol açan bu tür durumlar, Chelsea savunmasına güven vermiyor. Bu nedenle kulüp yönetiminin yaz transfer döneminde bu pozisyonu ciddi şekilde değerlendirmesi gerekiyor.

Kelleher transferindeki son durum

Caoimhin Kelleher'in geleceği ise büyük ölçüde eski kulübü Liverpool ile birinci kaleci Alisson'un kararına bağlı görünüyor. Alisson'un Anfield'daki konumu sağlam olduğundan, Kelleher'in düzenli forma şansı bulmak için başka bir takım seçmesi daha mantıklı görünüyor. Liverpool onu geri çağırma maddesini kullanmazsa Chelsea veya Newcastle United'ın bu fırsattan yararlanması bekleniyor.

Shay Given'a göre Chelsea, son yıllarda kaleci hattı için büyük miktarda para harcamasına rağmen hâlâ tam anlamıyla istikrara kavuşamadı. Bu nedenle kulüp gelecek sezon rekabetçi olmak istiyorsa, yaz transfer döneminde kaliteli bir kaleci sorununu mutlaka çözmeli.