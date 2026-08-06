Telegram Üzerinden Dağıtılan iPhone Uygulamaları Gizlilik İçin Tehdit Oluşturuyor

·51·Teknoloji
Telegram Üzerinden Dağıtılan iPhone Uygulamaları Gizlilik İçin Tehdit Oluşturuyor

Kaspersky Laboratuvarı uzmanları, iOS cihaz kullanıcılarını hedef alan yeni bir güvenlik tehdidi tespit etti. Buna göre, kötü amaçlı modüllerle donatılmış popüler uygulamaların sahte sürümleri Rusça Telegram kanalları üzerinden aktif olarak dağıtılıyor. Bu durum, mobil cihazların ve kişisel verilerin güvenliğini sağlama konusunu bir kez daha gündeme getiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Suçluların yasal uygulamaların kodlarını değiştirerek kullanıcı verilerini toplamaya yönelik özel bir casusluk modülü yerleştirdiği ortaya çıktı. Analizlere göre tehlikeli uygulamalar arasında popüler pazaryerleri, fotoğraf düzenleyicileri ve video içerik izleme hizmetleri bulunuyor.

Sahte uygulamalar nasıl çalışıyor ve neleri izliyor?

Uzmanlara göre, kötü amaçlı uygulamalar sürekli olarak arka planda çalışmıyor. Ancak kullanıcı uygulamayı açtığında casusluk modülü etkinleşerek cihazla ilgili önemli bilgileri toplamaya başlıyor. Özellikle uygulama; bellek parametrelerini, pil şarj durumunu, bölgesel ayarları, mobil operatör kodunu ve hatta kesin konum verilerini çalabiliyor.

Bunun yanı sıra kötü amaçlı yazılım, cihazda jailbreak bulunup bulunmadığını tespit edebiliyor, ekran görüntülerini otomatik olarak oluşturup suçlulara gönderebiliyor. Bazı değiştirilmiş uygulamalarda doğrudan kötü amaçlı kod bulunmasa da bu uygulamalar, kullanıcıyı tehlikeli dosyaların dağıtıldığı bir Telegram kanalına yönlendiren bağlantılar içeriyor.

Kurulum mekanizması ve güvenlik kuralları

Bu uygulamalar resmi App Store kapsamı atlanarak dağıtılıyor. Kurulum süreci karmaşık ve kullanıcılara özel bir IPA dosyası indirmeleri ve geliştirici sertifikası satın almaları teklif ediliyor. Ardından uygulama, eSign veya Scarlet gibi üçüncü taraf araçlar kullanılarak iPhone cihazına yükleniyor.

Uzmanlar, bu tür şüpheli yöntemlerin kullanılmasının kişisel verilerin sızdırılmasına yol açabileceğini özellikle vurguluyor. Kaspersky Laboratuvarı'nın tavsiyesine göre uygulamalar yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan indirilmelidir. Bir uygulama resmi mağazada mevcut değilse yükleme sırasında yalnızca geliştiricinin belirttiği resmi yöntemlerin kullanılması öneriliyor.

UygulamaiPhoneTelegramGüvenlikApple
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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