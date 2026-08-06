Yan Diomande Real Madrid'e transfer olmaya çok yakın

·45·Spor
Yan Diomande Real Madrid'e transfer olmaya çok yakın

Madrid ekibi Real Madrid, sezonlar arasındaki en sansasyonel transferlerden birini tamamlamaya çok yaklaştı. RB Leipzig'in orta saha oyuncusu Yan Diomande, Avusturya'daki kampı terk ederek İspanya'ya gitti ve sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor. Bild'in haberine göre futbolcunun transferiyle ilgili tüm temel şartlar üzerinde anlaşmaya varıldı ve anlaşmanın resmen açıklanması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Fildişi Sahilli yetenek, perşembe sabahı Avusturya'nın Saalfelden kentindeki antrenman tesislerinden siyah bir Mercedes Vito ile havalimanına gitti. İlginç şekilde, hastalığını atlattıktan sonra kampa katılmasının üzerinden henüz yalnızca 24 saat geçmişti. Antrenman tesislerine bisikletle gelen genç futbolcu, son iznin alınmasının ardından takım arkadaşlarıyla kısa bir vedalaşma yapmak zorunda kaldı.

Transfer bedeli ve mali detaylar

Alman kulübü, yıldız oyuncusu için Real Madrid'den garanti olarak 125 milyon avro alacak. Ayrıca çeşitli bonuslar hesaba katıldığında toplam bedel 140 milyon avroya ulaşabilir. Bu rakam, RB Leipzig'e büyük bir mali kazanç sağlarken futbol piyasasındaki en büyük anlaşmalardan biri olma yolunda ilerliyor.

Tarafların, Haziran 2031'e kadar geçerli olacak uzun vadeli sözleşmenin şartları üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi. 19 yaşındaki futbolcu Madrid'deki sağlık kontrolünü başarıyla geçerse önümüzdeki yedi sezon boyunca Los Blancos'un formasını giyecek. Bu transfer, yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından birine son noktayı koydu.

Teknik direktör için kayıp ve yeni bir meydan okuma

Bu transfer, RB Leipzig Teknik Direktörü Martin Demichelis için ciddi bir darbe oldu. Zira teknik adam, yeni taktik sistemini Bundesliga'nın geçen sezonki en iyi genç oyuncusunun etrafında kurmayı planlıyordu. Yan Diomande, geçen sezon 33 maçta 12 gol ve 8 asist üreterek takımının UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almasına büyük katkı sağlamıştı.

RB Leipzig Sportif Direktörü Marcel Schäfer daha önce ortaya atılan söylentileri yalanlamaya çalışmasa da Alman kulübü, Avrupa'nın son şampiyonunun mali gücü karşısında direnemedi. Artık Yan Diomande'nin kariyerinde tamamen yeni ve daha sorumluluk gerektiren bir dönem başlıyor.

Real MadridYan DiomandeRB LeipzigTransferlerŞampiyonlar Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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