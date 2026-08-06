Luka Modrić, Rafael Leão'nun Milan'daki geleceği hakkında konuştu

·35·Spor
Luka Modrić, Rafael Leão'nun Milan'daki geleceği hakkında konuştu

Milan'ın deneyimli orta saha oyuncusu Luka Modrić, Portekizli forvet Rafael Leão'nun kulüpteki geleceği hakkında görüşlerini paylaştı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre deneyimli futbolcu, takım arkadaşının kendi kaderini belirleyecek kadar olgun olduğunu vurguladı ve onun takımda kalmasını istediğini gizlemedi. Goal.com bildiriyor .

Transfer döneminin en yoğun günlerinde Rafael Leão'nun geleceğiyle ilgili spekülasyonlar sürüyor. Portekizli futbolcu, 2025/26 sezonunun sonunda yeni deneyimlere hazır olduğunu açıklamıştı. Yedi yıldır Milan'ın hücum hattındaki temel oyunculardan biri olan kanat oyuncusunun bu kararı, taraftarları ve yönetimi düşündürmüştü.

Modrić'in tavsiye vermeyi reddetmesi ve Leão'ya güveni

Luka Modrić, takım arkadaşının kişisel kararlarına saygı duyduğunu ve ona baskı yapmayacağını belirtti. Hırvat futbolcuya göre Rafa, kendisi için neyin daha iyi olduğunu çok iyi biliyor ve kulübün kendisine ne kadar değer verdiğinin farkında.

«Ona tavsiye vermek istemiyorum. Rafa, kendisi için neyin doğru olduğunu bilecek kadar olgun», — diye vurguladı Modrić. Ek olarak futbolcunun taraftarların ve kulübün kendisini ne kadar sevdiğini anladığını belirten Modrić, Leão'nun çok çalışarak Milan için her zamanki gibi elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini söyledi.

Sakatlıklar ve yeni sezon için beklentiler

Luka Modrić, geride kalan sezonun Rafael Leão için pek verimli geçmediğini kabul etti. Kanat oyuncusu, yaşadığı birkaç sakatlık nedeniyle en iyi fiziksel durumunu koruyamamıştı. Ancak Hırvat orta saha oyuncusuna göre tamamen sağlıklı ve konsantrasyonu yüksek bir Leão ile oynamak takım için büyük bir motivasyon kaynağı.

Milan'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin mali ve sportif avantajlarından yoksun mücadele etmek zorunda kaldığı bir dönemde, en iyi formundaki Leão'nun takımda kalması kulüp için büyük önem taşıyor. Modrić, Leão'nun kalması hâlinde bunun herkes için harika bir gelişme olacağını söyledi; çünkü Rafa, kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en iyi futbolcularından biri.

Teknik direktörün tutumu

Modrić'in bu açıklamaları, teknik direktör Ruben Amorim'in de kanat oyuncusunun geleceği hakkında konuşmak zorunda kaldığı bir döneme denk geldi. Önceki haberlere rağmen Amorim, Avustralya'daki sezon öncesi kampı sırasında Portekizli yıldızın Rossoneri projesine tamamen bağlı olduğunu vurguladı.

Amorim'e göre Leão da dâhil olmak üzere tüm futbolcular çok iyi çalışıyor. Teknik direktör, Rafa'nın Milan gibi büyük bir kulüpte oynadığı için mutlu olması gerektiğini belirtirken oyuncunun motivasyonunun yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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