Mikel Arteta, Real Betis Mağlubiyetinin Ardından Takımın Tepkisini Övdü

·34·Spor
Mikel Arteta, Real Betis Mağlubiyetinin Ardından Takımın Tepkisini Övdü

Dublin'de oynanan sezon öncesi hazırlık maçında Londra ekibi Arsenal, İspanya temsilcisi Real Betis'e 1:5 değil, 1:3'lük skorla mağlup oldu. ESPN'in aktardığı bilgilere göre bu başarısızlık İngiliz kulübünün teknik direktörü Mikel Arteta'yı endişelendirmese de futbolcuların soyunma odasındaki öfkeli tepkisi deneyimli çalıştırıcıyı memnun etti. Goal.com haberine göre

Aviva Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada Arsenal, savunmadaki büyük hatalarının bedelini ağır ödedi. İspanyol ekibi, maçın henüz başında Rodrigo Riquelme ve Nelson Deossa'nın isabetli vuruşlarıyla iki farklı üstünlük sağladı. Piero Hincapié daha sonra bir gol atarak farkı azaltmış olsa da eski West Ham oyuncusu Pablo Fornals, devre arasına kadar farkı yeniden artırdı.

Savunma hataları ve devre arasındaki atmosfer

Mikel Arteta, öğrencilerinin maç sırasındaki büyük hatalarından hayal kırıklığına uğrasa da takımın devre arasındaki duygusal tepkisini olumlu karşıladı. İspanyol teknik direktör, futbolcuların hatalarına öfkelenip sert tepki göstermesinin iyiye işaret olduğunu vurguladı.

«Çok üzgündüler, birbirleriyle sert konuştular. Öfkeliler ama bu iyi bir şey. İhtiyacımız olan tam olarak bu», — ESPN, Mikel Arteta'nın sözlerine yer verdi.

Teknik direktörün belirttiğine göre Arsenal maç boyunca 25 futbolcudan yararlandı ve bu durum takımın genel performansını da belirli ölçüde etkiledi. Daha önce Girona karşısında alınan 4:1'lik galibiyetle kıyaslandığında, bu kez ilk 11'de değişiklik yapılmamasına rağmen takım alışılmış ritmini kaybetti.

Gelecek planları ve olumlu çıkarımlar

Arteta, ilk yarının bazı bölümlerinde takımının iyi oynadığını ancak ceza sahası çevresinde rekabet gücünün eksik kaldığını kabul etti. Ona göre bu tür olumsuz sonuçlar, futbolculara kendilerini daha yoğun biçimde geliştirmeleri için ek motivasyon sağlayacak.

Bu sezon öncesi hazırlık maçı, Arsenal'in savunma hattındaki eksikleri gidermesi ve yeni sezon öncesinde oyun kalitesini artırması açısından önemli bir ders niteliğinde olacak.

ArsenalMikel ArtetaReal BetisFutbolPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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