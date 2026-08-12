Bayern Münih, 18 yaşındaki Senegalli yetenekle uzun vadeli sözleşme imzaladı

Bayern Münih, orta sahasını daha da güçlendirmek amacıyla gelecek vadeden bir transfer gerçekleştirdi. Bild'in haberine göre Alman devi, 18 yaşındaki Senegalli yetenek Bara Sapoko Ndiaye'nin transferini resmen duyurdu. Genç orta saha oyuncusu, kulüple 2031 yazına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu transfer, kulüp yönetiminin geleceğe yönelik önemli bir yatırımı olarak değerlendiriliyor. Ndiaye'nin, Münih'te son sekiz sezondur Bayern Münih formasını başarıyla giyen deneyimli orta saha oyuncusu Leon Goretzka'nın ayrılmasıyla boşalan rolü üstlenmesi bekleniyor. Yeni futbolcu, takımın deneyimli oyuncuları arasında rekabetçi bir ortamın oluşmasına katkı sağlayacak.

Yeni yetenek ve takımdaki rolü

Genç futbolcu, takıma katılır katılmaz uzmanların ve taraftarların dikkatini çekti. Şimdiden kendisine onursal olarak “Senegalli Goretzka” lakabı takıldı. Bu benzetme, oyuncunun fiziksel gücüne, sahadaki hareketliliğine ve oyunu okuma becerisine verilen yüksek değeri gösteriyor.

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, bu oyuncunun potansiyelini bir süredir yakından takip ediyordu. Gambinos Stars Africa kulübünden gerçekleştirilen ilk kiralık döneminde futbolcu, hızı ve oyun zekâsıyla teknik ekibi etkilemişti. Transfer bu hafta resmen onaylanmış olsa da Ndiaye, takımın Asya ve Tegernsee'deki sezon öncesi kamplarına çoktan katılarak A takıma uyum sağlamaya başladı.

Kulübün gençlik politikası ve Senegalliler geleneği

Bara Sapoko Ndiaye'nin gelişi, Münih kulübünde şekillenen yeni geleneği sürdürüyor. Genç oyuncu, kendisinden önce Bayern Münih formasını giyen Bouna Sarr, Sadio Mané ve 2025-2026 sezonunda forma giyen Nicolas Jackson'ın izinden gidiyor.

Bu transfer, kulübün genç yeteneklere dayanan stratejisiyle de tamamen örtüşüyor. Ndiaye, Allianz Arena'da yaşıtları Lennart Karl, David Santos Dayber, Cassiano Kiala, Maicon Cardoso ve Wisdom Mike gibi gelecek vadeden oyuncularla birlikte forma giyecek. Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, futbolcunun yalnızca sahada değil, saha dışında da olumlu bir karaktere sahip olduğunu özellikle vurguladı.