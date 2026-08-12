Starship uzay aracı yılda 10 milyon ton yük taşıyabilir

Elon Musk, dev planları kapsamında Starship roket sistemlerinin gelecekte Dünya yörüngesine yılda 10 milyon tona kadar faydalı yük taşıyabileceğini açıkladı. Ixbt.com yayınının aktardığına göre bu devasa miktar, gelecekte Ay, Mars ve diğer gök cisimlerinde bağımsız bir medeniyet kurmak için gerekli temel faktör olarak görülüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Verilere göre insanlık, kendi kendine yetebilen çok gezegenli bir türe dönüşmek istiyorsa uzaya tam olarak bu miktarda yük taşınması gerekiyor. Musk'a göre Dünya yörüngesine milyonlarca ton yük çıkarılamazsa diğer gezegenlerde istikrarlı üsler kurmak da kesinlikle mümkün değil.

Uzay lojistiği ve fırlatma takvimi

SpaceX , dev hedeflerini gerçekleştirmek için Starship araçlarını saatte birden fazla, yani yılda 10.000'den fazla kez fırlatmayı planlıyor. Her uçuşta aracın 200 tondan fazla yük taşıyabileceği dikkate alındığında, hedeflenen milyonlarca tonluk sonuca ulaşılmasını tam da bu yüksek yoğunluk sağlayacak.

Şirket, böylesine benzeri görülmemiş bir uçuş temposunu desteklemek için roket araçlarının seri üretimine ciddi şekilde hazırlanıyor. Yeni Gigabay tesislerinde yılda 10.000'e kadar uzay aracının montajının mümkün hale getirilmesi bekleniyor. Bu da uzay teknolojileri tarihindeki en büyük sanayi sıçraması olacak.

Mars kolonizasyonunun geleceği

Elon Musk'ın paylaştığı rakamlar, çok gezegenli geleceğe ilişkin kavramsal görüşleriyle yakından bağlantılı. Girişimci daha önce Mars'ta kendi kendine yetebilen bağımsız bir koloninin asgari sınırının en az 100.000 kişi ve 1 milyon ton yük olması gerektiğini öne sürmüştü.

Bu projenin hayata geçirilmesi yalnızca SpaceX için değil, tüm insanlık için yeni bir çağın kapılarını açacak. Hâlihazırda geliştirilen teknolojilerin gelecekte Dünya ile uzay arasındaki lojistiği kökten değiştireceği ve insanlığı gerçek anlamda bir uzay medeniyetine dönüştüreceği öngörülüyor.