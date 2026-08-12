Mitre, 2026 Community Shield için yeni Ultimax Pro topunu tanıttı

Ünlü spor ekipmanları üreticisi Mitre, 2026 İngiltere Süper Kupası — Community Shield karşılaşması için özel olarak hazırlanan Ultimax Pro resmî maç topunu tanıttı. Geleneksel sezon öncesi mücadelede ülke kupası sahibi Manchester City ile Premier League şampiyonu Arsenal karşı karşıya gelecek. Goal.com bildiriyor .

ixbt.com'un haberine göre karşılaşma bu yıl 16 Ağustos Pazar günü oynanacak. Maçın yapılacağı yer de dikkat çekiyor: Wembley Stadyumu'nun dolu olması nedeniyle İngiltere Süper Kupası mücadelesi, son 20 yılda ilk kez İngiltere dışında, Cardiff kentindeki Principality Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Yeni topun tasarımı ve sembolik anlamı

İngiltere Futbol Federasyonu'nun resmî top sponsoru olan Mitre, yeni ürünü tasarlarken taraftarların birlikteliğini ve yeni sezon öncesindeki heyecanı yansıtmaya çalıştı. Topun tasarımında, taraftarların ortak sesini ve atmosferini ifade eden ses dalgası grafikleri ile canlı renkler kullanıldı.

Belirtildiğine göre her panelden yayılan akışkan grafikler, binlerce taraftarın birleşme enerjisini gösteriyor. Renklerin uyumu yeni tonlar oluştururken Delta sembollerindeki kusursuz gümüş detaylar doğrudan Community Shield kupasını hatırlatıyor.

Teknolojik özellikler ve uzman görüşleri

Mitre marka müdürü Alex Roberts, Community Shield'ın futbol takviminde her zaman kendine özgü ve benzersiz bir etkinlik olduğunu belirtti. Roberts, şirketin futbolun dönüşünü simgeleyen bu ana yakışır, üst düzey bir maç topu sunmayı amaçladığını söyledi.

Ultimax Pro, yalnızca görünümüyle değil, gelişmiş teknolojileriyle de öne çıkıyor. Top, Hyperflow çukur kavisleri sayesinde uçuş stabilitesi sağlıyor ve hava direncini azaltıyor. Ayrıca Hyperfoam orta katmanı, oyunculara top kontrolünde hassasiyet ve konfor sunuyor.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun ortaklıklardan sorumlu yöneticisi Sara Kendall da Mitre ekibinin çalışmasını övdü ve yeni topun sezonun ilk büyük etkinliklerinden biri olan Cardiff'teki maçın görkemine katkı sağlayacağını belirtti.