Mitre, 2026 Community Shield için yeni Ultimax Pro topunu tanıttı

·0·Spor
Mitre, 2026 Community Shield için yeni Ultimax Pro topunu tanıttı

Ünlü spor ekipmanları üreticisi Mitre, 2026 İngiltere Süper Kupası — Community Shield karşılaşması için özel olarak hazırlanan Ultimax Pro resmî maç topunu tanıttı. Geleneksel sezon öncesi mücadelede ülke kupası sahibi Manchester City ile Premier League şampiyonu Arsenal karşı karşıya gelecek. Goal.com bildiriyor .

ixbt.com'un haberine göre karşılaşma bu yıl 16 Ağustos Pazar günü oynanacak. Maçın yapılacağı yer de dikkat çekiyor: Wembley Stadyumu'nun dolu olması nedeniyle İngiltere Süper Kupası mücadelesi, son 20 yılda ilk kez İngiltere dışında, Cardiff kentindeki Principality Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Yeni topun tasarımı ve sembolik anlamı

İngiltere Futbol Federasyonu'nun resmî top sponsoru olan Mitre, yeni ürünü tasarlarken taraftarların birlikteliğini ve yeni sezon öncesindeki heyecanı yansıtmaya çalıştı. Topun tasarımında, taraftarların ortak sesini ve atmosferini ifade eden ses dalgası grafikleri ile canlı renkler kullanıldı.

Belirtildiğine göre her panelden yayılan akışkan grafikler, binlerce taraftarın birleşme enerjisini gösteriyor. Renklerin uyumu yeni tonlar oluştururken Delta sembollerindeki kusursuz gümüş detaylar doğrudan Community Shield kupasını hatırlatıyor.

Teknolojik özellikler ve uzman görüşleri

Mitre marka müdürü Alex Roberts, Community Shield'ın futbol takviminde her zaman kendine özgü ve benzersiz bir etkinlik olduğunu belirtti. Roberts, şirketin futbolun dönüşünü simgeleyen bu ana yakışır, üst düzey bir maç topu sunmayı amaçladığını söyledi.

Ultimax Pro, yalnızca görünümüyle değil, gelişmiş teknolojileriyle de öne çıkıyor. Top, Hyperflow çukur kavisleri sayesinde uçuş stabilitesi sağlıyor ve hava direncini azaltıyor. Ayrıca Hyperfoam orta katmanı, oyunculara top kontrolünde hassasiyet ve konfor sunuyor.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun ortaklıklardan sorumlu yöneticisi Sara Kendall da Mitre ekibinin çalışmasını övdü ve yeni topun sezonun ilk büyük etkinliklerinden biri olan Cardiff'teki maçın görkemine katkı sağlayacağını belirtti.

ArsenalManchester CityCommunity ShieldMitreFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rio Ferdinand, Manchester United'ı Myles Lewis-Skelly'yi transfer etmeye çağırdıRio Ferdinand, Manchester United'ı Myles Lewis-Skelly'yi transfer etmeye çağırdıBugün, 13:14Arne Slot, Hollanda Milli Takımı’nı çalıştırmayı neden reddettiğini açıkladıArne Slot, Hollanda Milli Takımı’nı çalıştırmayı neden reddettiğini açıkladıBugün, 12:51Bayern Münih, Harry Kane'in Yedeği Olarak Igor Thiago'yu Hedef AldıBayern Münih, Harry Kane'in Yedeği Olarak Igor Thiago'yu Hedef AldıBugün, 12:15Liverpool taraftarları Jeff Bezos'un kulübe yatırımından endişeliLiverpool taraftarları Jeff Bezos'un kulübe yatırımından endişeliBugün, 12:14Sindarov ilk mağlubiyetini aldı: Turnuva sıralamasında durum nasıl?Sindarov ilk mağlubiyetini aldı: Turnuva sıralamasında durum nasıl?Bugün, 12:07Arsenal altyapısından yetişen oyuncusunu rakiplerine teklif ettiArsenal altyapısından yetişen oyuncusunu rakiplerine teklif ettiBugün, 11:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi