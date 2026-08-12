Chelsea yaz transfer döneminde bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı

·52·Spor
Chelsea yaz transfer döneminde bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı

Londra ekibi Chelsea, transfer piyasasındaki hareketliliğini sürdürerek Rayo Vallecano savunmacısı Pep Chavarría’yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Goal.com’un haberine göre 28 yaşındaki İspanyol futbolcunun transferi, “aristokratlar”a yaklaşık 16,3 milyon sterline mal oldu ve bu transfer takımın mevcut yaz transfer dönemindeki yedinci imzası oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu transfer, teknik direktör için savunma hattını güçlendirme yolunda önemli bir adım oldu. Pep Chavarría, Real Madrid’in yolunu tutan Marc Cucurella’nın doğrudan ve uygun alternatifi olarak takıma getirildi. Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon La Liga’da Rayo Vallecano formasıyla sergilediği etkileyici performansla takımının UEFA Konferans Ligi finaline yükselmesine ve ligde sekizinci sırayı almasına büyük katkı sağladı.

Yeni meydan okuma ve seviye atlama

İspanya’nın alt liglerinden zirveye hızla yükselmeyi başaran futbolcu için Londra’daki kariyer büyük bir fırsat anlamına geliyor. Pep Chavarría, kulübün resmî internet sitesine verdiği röportajda heyecanını ve mutluluğunu gizlemedi:

“İşe başlamayı gerçekten çok istiyorum. Bu benim hayalimdi, çünkü Chelsea dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Bu büyük bir fırsat, ancak ben hazırım ve takıma başarı getirmek için çok çalışacağım” dedi savunmacı.

Taraftarlar ve uzmanlar, yeni futbolcunun dayanıklılığının ve fiziksel durumunun takıma büyük katkı sağlayacağını belirtiyor. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 44 maçta forma giyen oyuncu, üst düzeyde istikrarlı bir performans sergilemişti.

Chelsea’nin transfer politikasındaki değişimler

Bu transfer, Londra kulübü yönetiminin transfer politikasında belirli değişiklikler yaşandığını gösteriyor. Takım daha önce ağırlıklı olarak uzun vadeli potansiyele sahip genç yetenekleri kadrosuna katmaya odaklanırken, son dönemde deneyimli futbolcuları transfer etmeye öncelik veriyor.

Özellikle Danny Welbeck ve Jordan Henderson gibi deneyimli oyuncuların takıma katılması da bunu doğruluyor. Pep Chavarría’nın sol kanatta Jorrel Hato ile ilk 11 için kıyasıya rekabet etmesi bekleniyor.

Teknik ekip, İspanyol savunmacının çok yönlülüğünü oldukça takdir ediyor. Oyuncu, hem klasik dört kişilik savunma hattında hem de hücuma çıkan kanat bek pozisyonunda başarılı bir şekilde görev yapabiliyor. Bu da takıma taktik açıdan ek seçenekler sunuyor.

ChelseaPep ChavarríaTransferlerRayo VallecanoPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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