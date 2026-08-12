Mike Maignan’ın geleceği soru işareti: Al-Nassr kaleci için talip

·46·Spor
Mike Maignan’ın geleceği soru işareti: Al-Nassr kaleci için talip

Milan’ın birinci kalecisi ve kaptanlarından biri olan Mike Maignan, takımda yaşanan değişikliklerden duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle geleceğini ciddi şekilde düşünmeye başladı. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr, Fransız kaleciyle ciddi biçimde ilgileniyor ve transfer için hazırlık yapıyor. Haberi Goal.com aktarıyor .

Kulüp yönetimiyle ilişkiler, geçen sezonun sonunda yaşanan gergin olayların ardından hassas bir noktaya geldi. Mike Maignan, Milan’ın önde gelen oyuncularından biri olmasına rağmen yönetimin son kararları futbolcuda soru işaretlerine yol açtı.

Teknik ekipteki değişiklikler ve memnuniyetsizliğin nedenleri

Maignan’ın memnuniyetsizliğinin temel nedeni, mayıs ayında teknik ekipte yapılan köklü değişiklikler. O dönemde teknik direktör Massimiliano Allegri, sportif direktör Igli Tare ve deneyimli kaleci antrenörü Claudio Filippi görevden alındı.

Fransız futbolcu, özellikle Claudio Filippi ile güçlü bir profesyonel bağ kurmuş ve onun yardımıyla Avrupa’nın en iyi kalecilerinden biri hâline gelmişti. Geçen sezon Chelsea’den gelen teklifi Allegri ve mevcut yönetim yapısı nedeniyle reddeden futbolcu, şimdi seçeneklerini değerlendiriyor.

Al-Nassr’ın ilgisi ve finansal gücü

Cristiano Ronaldo’nun forma giydiği Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr, kadroda Bento’nun yerini alabilecek dünya çapında bir kaleci arıyor. Suudi Arabistan liginin finansal gücü Milan için ciddi bir sınav olabilir. İtalyan kulübünün, takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri olan Maignan için başlayabilecek rekabete dayanması zor görünüyor.

Transfer söylentilerini güçlendiren bir diğer gelişme ise Maignan ile takım arkadaşı Adrien Rabiot’nun antrenmanlara dönüşlerini geciktirmesi oldu. Milanello tesislerine 12 Ağustos’ta gelmeleri gereken futbolcular ziyaretlerini 16 Ağustos’a erteledi. Kulüp bunu Dünya Kupası’nın ardından verilen ek izin olarak açıklasa da bu durum, oyuncuların eski teknik ekibe bağlılığını ve memnuniyetsizliğini gösteriyor.

Sözleşme ve taraftarların endişesi

Kâğıt üzerinde Milan avantajlı bir konumda bulunuyor. Çünkü kulüp, bu yılın başında Maignan ile Haziran 2031’e kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalamıştı. Bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 7 milyon avro kazanan kalecinin mevcut anlaşması, kulübe kaleci sorununu on yıl boyunca çözme fırsatı sunuyordu.

2021’de Gianluigi Donnarumma’nın yerine geldiğinden beri taraftarların sevgisini kazanan Maignan’ın ayrılma ihtimali Rossoneri taraftarlarını endişelendiriyor. Yeni sezon başlamadan önce Milan yönetiminin futbolcuyla bir araya gelerek geleceğe ilişkin net bir planı görüşmesi gerekecek.

Mike MaignanMilanAl-NassrTransferFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Flick’in sert kararı: 6 futbolcuyu antrenmanlardan ayırdıFlick’in sert kararı: 6 futbolcuyu antrenmanlardan ayırdıBugün, 18:07Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan teklif: Eldor kariyerine nerede devam edecek?Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan teklif: Eldor kariyerine nerede devam edecek?Bugün, 18:01Bayern Münih, gizli antrenmanlar için tesisine dev bir koruma duvarı kurduBayern Münih, gizli antrenmanlar için tesisine dev bir koruma duvarı kurduBugün, 17:39Newcastle United'a Inter orta saha oyuncusu Frattesi önerildiNewcastle United'a Inter orta saha oyuncusu Frattesi önerildiBugün, 16:58Manchester City, Marseille'den Gerónimo Rulli'yi kadrosuna kattıManchester City, Marseille'den Gerónimo Rulli'yi kadrosuna kattıBugün, 16:33Lautaro Martínez transferi: Barcelona ve Inter cephesindeki son durumLautaro Martínez transferi: Barcelona ve Inter cephesindeki son durumBugün, 16:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi