Mike Maignan’ın geleceği soru işareti: Al-Nassr kaleci için talip

Milan’ın birinci kalecisi ve kaptanlarından biri olan Mike Maignan, takımda yaşanan değişikliklerden duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle geleceğini ciddi şekilde düşünmeye başladı. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr, Fransız kaleciyle ciddi biçimde ilgileniyor ve transfer için hazırlık yapıyor. Haberi Goal.com aktarıyor .

Kulüp yönetimiyle ilişkiler, geçen sezonun sonunda yaşanan gergin olayların ardından hassas bir noktaya geldi. Mike Maignan, Milan’ın önde gelen oyuncularından biri olmasına rağmen yönetimin son kararları futbolcuda soru işaretlerine yol açtı.

Teknik ekipteki değişiklikler ve memnuniyetsizliğin nedenleri

Maignan’ın memnuniyetsizliğinin temel nedeni, mayıs ayında teknik ekipte yapılan köklü değişiklikler. O dönemde teknik direktör Massimiliano Allegri, sportif direktör Igli Tare ve deneyimli kaleci antrenörü Claudio Filippi görevden alındı.

Fransız futbolcu, özellikle Claudio Filippi ile güçlü bir profesyonel bağ kurmuş ve onun yardımıyla Avrupa’nın en iyi kalecilerinden biri hâline gelmişti. Geçen sezon Chelsea’den gelen teklifi Allegri ve mevcut yönetim yapısı nedeniyle reddeden futbolcu, şimdi seçeneklerini değerlendiriyor.

Al-Nassr’ın ilgisi ve finansal gücü

Cristiano Ronaldo’nun forma giydiği Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr, kadroda Bento’nun yerini alabilecek dünya çapında bir kaleci arıyor. Suudi Arabistan liginin finansal gücü Milan için ciddi bir sınav olabilir. İtalyan kulübünün, takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri olan Maignan için başlayabilecek rekabete dayanması zor görünüyor.

Transfer söylentilerini güçlendiren bir diğer gelişme ise Maignan ile takım arkadaşı Adrien Rabiot’nun antrenmanlara dönüşlerini geciktirmesi oldu. Milanello tesislerine 12 Ağustos’ta gelmeleri gereken futbolcular ziyaretlerini 16 Ağustos’a erteledi. Kulüp bunu Dünya Kupası’nın ardından verilen ek izin olarak açıklasa da bu durum, oyuncuların eski teknik ekibe bağlılığını ve memnuniyetsizliğini gösteriyor.

Sözleşme ve taraftarların endişesi

Kâğıt üzerinde Milan avantajlı bir konumda bulunuyor. Çünkü kulüp, bu yılın başında Maignan ile Haziran 2031’e kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalamıştı. Bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 7 milyon avro kazanan kalecinin mevcut anlaşması, kulübe kaleci sorununu on yıl boyunca çözme fırsatı sunuyordu.

2021’de Gianluigi Donnarumma’nın yerine geldiğinden beri taraftarların sevgisini kazanan Maignan’ın ayrılma ihtimali Rossoneri taraftarlarını endişelendiriyor. Yeni sezon başlamadan önce Milan yönetiminin futbolcuyla bir araya gelerek geleceğe ilişkin net bir planı görüşmesi gerekecek.