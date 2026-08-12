Rio Ferdinand, Manchester United'ı Myles Lewis-Skelly'yi transfer etmeye çağırdı

·21·Spor
Rio Ferdinand, Manchester United'ı Myles Lewis-Skelly'yi transfer etmeye çağırdı

İngiltere millî takımı ve Arsenal'ın genç yeteneği Myles Lewis-Skelly, yaz transfer döneminde gündemde kalmaya devam ediyor. Metro'nun haberine göre Londra kulübü, 19 yaşındaki altyapı oyuncusunu İngiltere'nin diğer rakip takımlarına teklif etti. Bu durum futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açarken Manchester United ve Chelsea, oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Goal.com haber veriyor.

Manchester United'ın eski kaptanı Rio Ferdinand, YouTube kanalındaki yayınında Kırmızı Şeytanlar'ın derhâl harekete geçerek bu transferi gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. Ferdinand'a göre kulüp yönetimi hemen kesenin ağzını açmalı ve bu yetenekli futbolcu için talep edilen 60 ila 70 milyon sterlinlik bedeli ödemekten kaçınmamalı.

Myles Lewis-Skelly'nin başarılı sezonu

19 yaşındaki futbolcu, 2025/26 sezonunun başında bazı zorluklarla karşılaştı ve ilk 11'e girmekte zorlandı. Ancak Mikel Arteta yönetimindeki takımın kritik dönemde, sezonun son maçlarında ona şans vermesiyle kendisini gösterdi. Myles, teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmayarak takımın ilk 11'inde yer edinmeyi başardı.

Genç yetenek, Arsenal'ın sezon sonunda İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasında ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında önemli rol oynadı. Londra ekibinde kendisini kanıtlamasına rağmen kulübün başka transferler gerçekleştirmek amacıyla genç futbolcuyu satmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Özellikle Topçular'ın Newcastle orta saha oyuncusu Bruno Guimarães'i 75 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katması da bu yöndeki girişimleri hızlandırdı.

Rio Ferdinand'ın taktik analizi

Rio Ferdinand'a göre Lewis-Skelly, yalnızca orta sahada değil, bek pozisyonunda da oynayabildiği için her takıma katkı sağlayabilir. Özellikle Manchester United'da Luke Shaw geçen sezonu sakatlık yaşamadan geçirip birçok maçta forma giymiş olsa da takımın sol bek bölgesinde yeterli doğal yedek bulunmuyor.

Ferdinand, futbolcu bu bedelle satışa çıkarıldıysa Manchester United'ın hiç tereddüt etmeden harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Eski savunmacı, "Şu anda Manchester United'da olsaydım yeşil düğmeye hemen basar ve onu satın alırdım" ifadelerini kullandı. Chelsea ve Manchester United yönetimlerinin bu transfer konusunda nasıl bir karar vereceği futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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