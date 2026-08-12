Virgil van Dijk, Liverpool’un yeni yeteneğine tavsiyede bulundu

·1·Spor
Virgil van Dijk, Liverpool’un yeni yeteneğine tavsiyede bulundu

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, kulübün genç savunmacısı Ifeanyi Ndukwe’ye önündeki kiralık dönemi önemli bir eğitim aşaması olarak görmesini tavsiye etti. Sezon öncesi kampta kendini gösteren 18 yaşındaki Avusturyalı futbolcu, resmi maçlarda forma giyemeyecek. Goal.com haberine göre bildiriyor.

The Athletic’in haberine göre, Austria Wien’den transfer edilen genç stoper, ABD kampı sırasında teknik ekibin üzerinde olumlu bir izlenim bıraktı. Sunderland, Wrexham, Leeds United ve Monaco’ya karşı oynanan maçlarda güven veren bir performans sergiledi.

Lisans sorunu ve kiralık transfer seçeneği

Ifeanyi Ndukwe’nin Liverpool formasıyla hemen sahaya çıkamamasının temel nedeni, İngiltere Futbol Federasyonu’nun çalışma vizesi için belirlediği şartlarla ilgili. Kurallara göre futbolcunun belirli kriterlerde 15 puan toplaması gerekiyor, ancak genç savunmacı henüz bu sınıra ulaşamadı.

Bu nedenle kulüp yönetimi, futbolcuyu başka bir takıma kiralamayı planlıyor. Virgil van Dijk’e göre bu durum, genç oyuncunun profesyonel gelişimi ve gelecekte A takımda kendine yer edinmesi açısından önemli bir adım olacak.

Avrupa kulüplerinin ilgisi yoğun

Şu anda Avrupa’dan birkaç ciddi aday Ndukwe’yi kadrosuna katmak için yarışıyor. Kaynağa göre Bundesliga, Portekiz ve Danimarka ligi ekipleri 18 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Futbolcu daha güçlü bir lige giderse, gerekli puanları daha hızlı toplayabilir ve 2027’de Liverpool’a tam anlamıyla dönme fırsatı yakalayabilir. Bu da gelecekteki kariyeri için sağlam bir temel oluşturur.

Takımdaki diğer değişiklikler

Virgil van Dijk ayrıca Liverpool’un antrenman tesislerindeki diğer yeni oyuncular hakkında da konuştu. Özellikle takıma katılan yeni futbolculara ve sakatlığını atlatma sürecindeki Jeremy Jacquet’nin durumuna değindi.

Kaptanın aktardığına göre Jacquet ile konuştu ve genç savunmacının kısa süre içinde takım antrenmanlarına dönmesini umuyor. Liverpool teknik ekibi, sezon boyunca kadro derinliğini korumak için tüm genç yetenekleri yakından takip ediyor.

LiverpoolVirgil Van DijkIfeanyi NdukwePremier LigFutbol Transferleri
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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