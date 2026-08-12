Kazakistan’da 15 milyon vatandaşın verilerinin darknet’e sızdırıldığı iddia edildi

·3·Dünya
Kazakistan’da 15 milyon vatandaşın verilerinin darknet’e sızdırıldığı iddia edildi

12 Ağustos 2026’da Telegram’daki Mash kanalında Kazakistan’ın 15 milyon vatandaşına ait kişisel verilerin darknet’te satışa çıkarıldığına dair bir haber yayımlandı.

Habere göre bu veriler, Kazakistan nüfusunun yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor. Darknet’te shymzz13 takma adıyla faaliyet gösteren bir kullanıcı, söz konusu veri tabanını devletin eGov elektronik hükümet sistemini hackleyerek ele geçirdiğini iddia etti.

Verilere göre 2,7 gigabayt boyutundaki dosyada 47 milyon satır veri bulunuyor. Dosyada vatandaşların pasaport bilgileri, telefon numaraları, e-posta adresleri, iş yerleri, belge kopyaları ve şifrelerinin yer aldığı öne sürüldü.

Satıcı, bu veri tabanını 0,5 Bitcoin, yani yaklaşık 32 bin dolar olarak fiyatlandırdı.

Ancak Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık-Savunma Sanayii Bakanlığı, bu bilgilerin henüz doğrulanmadığını bildirdi. Bakanlık, ilgili hizmetlerle birlikte yayılan verileri teknik olarak incelediğini açıkladı. Bu kapsamda ilanda yer alan örnekler analiz edilerek kaynağı belirlenmeye çalışılıyor.

Bakanlık temsilcileri, şu ana kadar eGov bilgi sistemlerinin hacklendiğini veya söz konusu veri tabanının doğrudan eGov’dan alındığını doğrulayan herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Bakanlık ayrıca yayılan haberdeki bazı bilgilerin elektronik hükümet sistemindeki verilerin yapısı ve formatıyla uyuşmadığına dikkat çekti. Özellikle eGov sisteminde pasaportların taranmış kopyalarının iddia edilen biçimde saklanmadığı, dijital belgelerin ise farklı bir formatta bulunduğu kaydedildi.

Bakanlık, darknet’teki kullanıcının veri tabanını eGov’u hackleyerek elde ettiği yönündeki iddiasının sistemin hacklendiğine tek başına kanıt oluşturamayacağını vurguladı.

Teknik inceleme şu anda devam ediyor. Sonuçlara göre ek bilgi verilmesi bekleniyor.

Bakanlık, Kazakistan vatandaşlarına dijital güvenlik kurallarına uymalarını tavsiye etti. Vatandaşlardan SMS kodlarını, şifrelerini ve elektronik dijital imza bilgilerini başkalarıyla paylaşmamaları, şüpheli bağlantıları açmamaları ve farklı hizmetlerde aynı şifreyi kullanmamaları istendi.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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