Yapay zekâ şirketlerinde 90 saatlik çalışma haftası ortaya çıktı

BBC'nin haberine göre, dünyanın önde gelen yapay zekâ şirketleri OpenAI, Anthropic, Meta ve Google'da çalışanlar, standart 40 saatlik çalışma süresini önemli ölçüde aşan programlara, hatta haftada 90 saate varan çalışmaya zorlanıyor. Bu durum, teknoloji sektöründeki yoğun rekabetin ve ürünleri hızla piyasaya sürme baskısının çalışanlar üzerindeki ağır yükünü gözler önüne seriyor. Ixbt.com bu konuyu şöyle aktarıyor.

Yayının verilerine göre OpenAI ve Anthropic çalışanları, ürün lansmanları öncesindeki sprintler sırasında haftada 90 saate kadar çalışmış. OpenAI çalışanları, normal dönemlerde bile en az 70 saatlik çalışma haftasına sahip olduklarını belirtmiş. Meta ve Google'da ise yapay zekâ modellerini eğitmeye yönelik gece vardiyaları, hafta sonu çalışmaları ve sürekli nöbetler olağan hâle gelmiş.

Kurumsal vaatler ile gerçeklik arasındaki çelişki

Ancak aktarılan rakamlar, çalışanların sözlü anlatımlarına dayanıyor ve şirketlerin resmî çalışma programları olarak doğrulanmış değil. OpenAI ve Anthropic, BBC'nin sorularını yanıtsız bırakırken Meta ve Google çalışanların çalışma koşulları hakkında yorum yapmayı reddetti. OpenAI'nin eski teknik çalışanlarından biri de hafta sonu çalışmalarını, düzenli olarak yapılan kriz toplantılarını ve yüksek stres ortamını doğruladı.

İlginç olan, bu durumun OpenAI'nin kamuoyuna yönelik girişimleriyle çelişmesi. Şirket daha önce işverenlere, ücretleri azaltmadan 4 günlük ve 32 saatlik çalışma haftasını denemelerini önermişti. Bu da büyük teknoloji devlerinin resmî açıklamaları ile fiilî kurum kültürleri arasında ciddi bir fark bulunduğunu gösteriyor.

Kaliforniya Üniversitesi araştırması ne söylüyor?

Kaliforniya Üniversitesi'nin insan kaynakları ve teknoloji alanında yürüttüğü sekiz aylık araştırma, bu sürecin mekanizmasını ortaya koydu. Amerikalı araştırmacılar, büyük bir teknoloji şirketinin 200 çalışanını izleyerek generative AI (üretken yapay zekâ) araçlarının bazı görevleri daha hızlı tamamlamayı sağladığını, ancak çalışanların kazandıkları zamanı dinlenmek yerine daha geniş sorumlulukları yerine getirmeye ayırdığını tespit etti.

Araştırma sonuçlarına göre çalışanlar çoğu zaman işi kişisel zamanlarına taşımak, görevler arasında sık sık bölünmek ve yapay zekânın ürettiği çıktıları denetlemek zorunda kalıyor. Bu bilimsel gözlem, BBC'nin aktardığı 90 saatlik rakamları doğrudan doğrulamasa da teknolojilerin otomasyon yoluyla zaman kazandırmak yerine insanlara düşen görevlerin kapsamını daha da artırdığını açıkça gösteriyor.