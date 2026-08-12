Starlink 167 ülkede faaliyete geçti ve kullanıcı sayısı artıyor

Uzay teknolojileri ve uydu interneti alanında köklü değişimler yaşanıyor. ixbt.com'un haberine göre, SpaceX'e ait Starlink küresel ağı şu anda dünyanın 167 ülkesinde başarıyla faaliyet gösteriyor ve hizmetlerinden milyonlarca kişi yararlanıyor. Bu göstergeler, sistemin yalnızca teknik kapasitesini değil, dünya genelinde yüksek hızlı internete yönelik büyük talebi karşılayabildiğini de ortaya koyuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket yöneticisi Elon Musk'ın verilerine göre Starlink ağı bugün 22 milyon mobil abone ile 13 milyon yüksek hızlı internet kullanıcısını kapsıyor. Uzmanlara göre bu göstergeler, ağın kapsama alanının genişlediğini gösteriyor. Büyüme hızının gelecekte dijital eşitsizliğin azaltılmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Yörünge grubunu genişletme planları

Şu anda Dünya yörüngesinde yaklaşık 11 bin Starlink uydusu hareket ediyor. Bu sayı, diğer tüm operatörlerin toplam uydu sayısının iki katından fazla. Elon Musk, şirketin bu sonuçla yetinmek istemediğini belirtiyor. Gelecekte Starlink V3 ve sonraki nesil cihazların fırlatılmasıyla yörünge grubunun 100 bin uyduya çıkarılma potansiyeli bulunuyor.

Genişleme çalışmaları yalnızca cihaz sayısını artırmakla sınırlı değil. Şirket, kullanıcı tabanını mevcut seviyenin on katından fazla büyütmeyi hedefliyor. Musk'ın tahminlerine göre Starlink sistemi gelecekte yalnızca abone sayısını değil, aktarılan veri hacmini de önemli ölçüde artıracak.

Küresel internet trafiğindeki pay

Ağın geleceğine ilişkin en büyük planlardan biri küresel internet trafiğini yönetmek. Kaynağa göre Elon Musk, Starlink'in gelecekte dünya genelindeki tüm internet trafiğinin yüzde 90'ından fazlasını aktarma kapasitesine sahip olabileceğini öngörüyor. Bu gösterge, şirketin önüne ne kadar büyük jeopolitik ve teknolojik hedefler koyduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Bu denli büyük hedeflere ulaşmak için teknik altyapının daha da geliştirilmesi gerekiyor. Dünya üzerindeki her noktayı yüksek hızlı ağla kapsama çabaları, küresel telekomünikasyon pazarındaki mevcut dengeyi kökten değiştirebilir. Starlink, tarihin ilk gerçek anlamda küresel yüksek hızlı internet sistemi olarak konumunu güçlendiriyor.