Arsenal’in yeni kalecisinin transferi eleştirildi

Yaz transfer döneminde Londra ekibi Arsenal’e katılan Fransız kaleci Illan Meslier’in transferi, futbol kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açtı. Leeds United ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Arsenal’e bonservis bedeli ödemeden transfer olan 26 yaşındaki file bekçisinin yedek kaleci rolünü kabul etmesi, uzmanlar ve eski futbolcular tarafından sert biçimde eleştirildi. Metro’nun haberine göre kulübün eski kalecisi Graham Stack, bu transferi açıkça eleştirerek futbolcunun profesyonel hedeflerini sorguladı. Goal.com haberine göre,

Illan Meslier’in son yıllarda Leeds United formasıyla 215 maça çıkarak Premier League’de önemli bir deneyim kazandığını hatırlatalım. Mikel Arteta’nın takımına katıldıktan sonra deneyimli kaleci, David Raya ve Kepa Arrizabalaga’ya rekabet yaratacak güçlü bir yedek olarak görülüyordu. Ancak Graham Stack’e göre düzenli olarak ilk 11’de forma giyen bir kalecinin yalnızca üçüncü kaleci statüsünü kabul etmesi, kazanma arzusunun azaldığına işaret ediyor.

Deneyimli futbolcunun yedek kulübesini seçmesi şaşkınlık yarattı

Eski kaleci, verdiği röportajda Fransız futbolcunun tercihi karşısında duyduğu şaşkınlığı gizlemedi. Stack’e göre yeterli deneyime sahip ve üst düzey bir lige uyum sağlamış bir oyuncu, düzenli forma giymekten vazgeçip kendisini baskı altına sokmamayı tercih ediyor izlenimi veriyor. Stack, Illan Meslier’in bu kararla kariyerinde gerileme yoluna girmiş olabileceğini düşünüyor.

Metro, Graham Stack’in sözlerini şöyle aktardı: "Onu sorguya çekmek isterim; gerçekten bu kalecinin kararını anlayamıyorum." Uzman ayrıca Premier League seviyesini iyi bilen kaliteli bir oyuncunun üçüncü kaleci rolüyle sınırlandırılmasının profesyonel hedefleriyle örtüşmediğini belirtti.

Akademinin geleceği ve genç oyuncunun durumu

Bu transferin bir diğer tartışmalı noktası olarak Arsenal akademisinin çıkarları gösterildi. Illan Meslier’in gelişi, kulübün altyapısından yetişen 20 yaşındaki Tommy Setford’un geleceğini de etkiledi. Genç kalecinin düzenli forma şansı bulabilmesi için başka bir takıma kiralanması bekleniyor. Bu durum, kulübün kendi altyapı kaynaklarını kullanmak yerine sürekli dışarıdan futbolcu transfer etmesiyle ilgili soru işaretleri doğuruyor.

Graham Stack’e göre Arsenal gibi büyük kulüpler, üçüncü kaleciyi kendi akademilerinden yetiştirmeli. Eski kaleci, "Evet, deneyimli; ancak oynama ihtimali çok düşük. Benim sorum şu: Arsenal Futbol Kulübü’nde bu görevi üstlenebilecek başka bir yerli kaleci yok mu? Akademide ne yapıyorlar?" diyerek tepki gösterdi.