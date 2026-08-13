Bartesian kokteyl robotu: 300 dolarlık cihazın aslında kime ihtiyacı var

Ev aletleri pazarı son yıllarda çeşitli otomatik cihazlarla zenginleşiyor, ancak bunların bazıları tüketiciler arasında haklı sorulara yol açıyor. ixbt.com'a göre, alkollü içecekler hazırlamak üzere tasarlanan Bartesian Duet adlı yeni kokteyl robotu test edildi. Cihaz görevini kusursuz yerine getirse de uzmanları ve alıcıları ciddi şekilde düşündürdü. Fiyatı 300 dolar olan bu cihaz kahve makinelerini andırıyor, ancak kendine özgü karmaşık yönleri de bulunuyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Cihazın çalışma prensibi oldukça basit ve kullanışlı. Modern tasarıma sahip kompakt hazneye aynı anda birkaç farklı türde alkollü içecek doldurulabiliyor. Ardından, espresso martini, karpuzlu margarita, mai tai ve kozmopolitan gibi popüler kokteyllerin konsantre karışımını içeren özel bir kapsül takılıyor. Makine, gövdesindeki barkodu okuyarak hangi alkol bazının gerektiğini belirliyor ve kullanıcının tercihine göre su miktarını ayarlıyor.

Cihazın çalışma süreci ve test sonuçları

Test sırasında cihazın tek bir düğmeye basarak farklı içecekleri hızla hazırladığı görüldü. Hazırlanan sıvı buzla birlikte özel bir shakera konuyor, ardından bardağa dökülüyor. Yazar ve arkadaşları bu teknolojinin yeniliğinden keyif alsa da kısa süre içinde temel sorun ortaya çıktı: Bu ürün özellikle kimler için tasarlanmıştı? Çünkü tek bir kapsülün fiyatı yaklaşık 2,50 dolar ve alkolün ayrıca satın alınması gerekiyor.

Analizlere göre bu kokteyl robotu gerçek kokteyl tutkunları için uygun değil. Kapsüllerde hiç alkol bulunmuyor; bu nedenle karmaşık malzemelerin tadı orijinalinden farklı olabilir ve biraz yapay gelebilir. Test katılımcıları, yalnızca tüketicinin eklediği votkayı içeren Lemon Drop'u en başarılı içecek olarak değerlendirdi. Orijinal tariflerdeki özel likörlerin yerini yapay görünümlü alternatiflerin alması, gerçek gurmeleri kesinlikle tatmin etmeyecektir.

Mutfak alanı ve fiyat sorunları

Ayrıca cihaz mutfakta yeterince boş alan gerektiriyor. Büyük boyutları ve her gün kullanılmaması göz önüne alındığında, onu sürekli göz önünde bulundurmak herkesin hoşuna gitmeyebilir. Dahası, böylesine pahalı bir teknolojiyi satın alabilecek kişilerin çoğunun evinde zaten iyi donanımlı, tam teşekküllü bir bar ve kaliteli içecekler bulunuyor. Kullanıcı tadı biraz iyileştirmek için ayrıca limon suyu veya soda eklemek zorunda kalıyorsa, bu durum otomatik sürecin temel amacını ortadan kaldırıyor.

Sonuç olarak, Bartesian gibi cihazların kendine uygun bir kitle bulması zor görünüyor. Bazı kullanıcılar ve aralarında kimi yorumcular da margaritayı çok beğenmiş olsa da genel tabloda ürünün fiyatıyla gerçek ihtiyaçların örtüşmediği görülüyor. Bu cihaz ilginç bir hediye veya partiler için sıra dışı bir gösteri unsuru olabilir, ancak günlük yaşamda vazgeçilmez bir ev aleti düzeyine ulaşması pek olası değil.