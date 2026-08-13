Bartesian kokteyl robotu: 300 dolarlık cihazın aslında kime ihtiyacı var

·6·Teknoloji
Bartesian kokteyl robotu: 300 dolarlık cihazın aslında kime ihtiyacı var

Ev aletleri pazarı son yıllarda çeşitli otomatik cihazlarla zenginleşiyor, ancak bunların bazıları tüketiciler arasında haklı sorulara yol açıyor. ixbt.com'a göre, alkollü içecekler hazırlamak üzere tasarlanan Bartesian Duet adlı yeni kokteyl robotu test edildi. Cihaz görevini kusursuz yerine getirse de uzmanları ve alıcıları ciddi şekilde düşündürdü. Fiyatı 300 dolar olan bu cihaz kahve makinelerini andırıyor, ancak kendine özgü karmaşık yönleri de bulunuyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Cihazın çalışma prensibi oldukça basit ve kullanışlı. Modern tasarıma sahip kompakt hazneye aynı anda birkaç farklı türde alkollü içecek doldurulabiliyor. Ardından, espresso martini, karpuzlu margarita, mai tai ve kozmopolitan gibi popüler kokteyllerin konsantre karışımını içeren özel bir kapsül takılıyor. Makine, gövdesindeki barkodu okuyarak hangi alkol bazının gerektiğini belirliyor ve kullanıcının tercihine göre su miktarını ayarlıyor.

Cihazın çalışma süreci ve test sonuçları

Test sırasında cihazın tek bir düğmeye basarak farklı içecekleri hızla hazırladığı görüldü. Hazırlanan sıvı buzla birlikte özel bir shakera konuyor, ardından bardağa dökülüyor. Yazar ve arkadaşları bu teknolojinin yeniliğinden keyif alsa da kısa süre içinde temel sorun ortaya çıktı: Bu ürün özellikle kimler için tasarlanmıştı? Çünkü tek bir kapsülün fiyatı yaklaşık 2,50 dolar ve alkolün ayrıca satın alınması gerekiyor.

Analizlere göre bu kokteyl robotu gerçek kokteyl tutkunları için uygun değil. Kapsüllerde hiç alkol bulunmuyor; bu nedenle karmaşık malzemelerin tadı orijinalinden farklı olabilir ve biraz yapay gelebilir. Test katılımcıları, yalnızca tüketicinin eklediği votkayı içeren Lemon Drop'u en başarılı içecek olarak değerlendirdi. Orijinal tariflerdeki özel likörlerin yerini yapay görünümlü alternatiflerin alması, gerçek gurmeleri kesinlikle tatmin etmeyecektir.

Mutfak alanı ve fiyat sorunları

Ayrıca cihaz mutfakta yeterince boş alan gerektiriyor. Büyük boyutları ve her gün kullanılmaması göz önüne alındığında, onu sürekli göz önünde bulundurmak herkesin hoşuna gitmeyebilir. Dahası, böylesine pahalı bir teknolojiyi satın alabilecek kişilerin çoğunun evinde zaten iyi donanımlı, tam teşekküllü bir bar ve kaliteli içecekler bulunuyor. Kullanıcı tadı biraz iyileştirmek için ayrıca limon suyu veya soda eklemek zorunda kalıyorsa, bu durum otomatik sürecin temel amacını ortadan kaldırıyor.

Sonuç olarak, Bartesian gibi cihazların kendine uygun bir kitle bulması zor görünüyor. Bazı kullanıcılar ve aralarında kimi yorumcular da margaritayı çok beğenmiş olsa da genel tabloda ürünün fiyatıyla gerçek ihtiyaçların örtüşmediği görülüyor. Bu cihaz ilginç bir hediye veya partiler için sıra dışı bir gösteri unsuru olabilir, ancak günlük yaşamda vazgeçilmez bir ev aleti düzeyine ulaşması pek olası değil.

BartesianKokteyl RobotuTeknolojiGadget'larAlkolsüz Kapsüller
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin, “Delfin” tayfununu izlemek için Fengyun uydularını seferber ettiÇin, “Delfin” tayfununu izlemek için Fengyun uydularını seferber ettiBugün, 20:26NVIDIA yapay zekâ veri merkezleri için 500 milyar dolarlık plan hazırladıNVIDIA yapay zekâ veri merkezleri için 500 milyar dolarlık plan hazırladıBugün, 20:22Taşkent’te Yandex Maps yayalar için gölgeli yolları göstermeye başladıTaşkent’te Yandex Maps yayalar için gölgeli yolları göstermeye başladıBugün, 19:56Apple, Siri sesli asistanı için medya kuruluşlarıyla görüşüyorApple, Siri sesli asistanı için medya kuruluşlarıyla görüşüyorBugün, 19:52Virgin Galactic yeni Delta uzay uçağının uzay uçuşunu 2027’ye ertelediVirgin Galactic yeni Delta uzay uçağının uzay uçuşunu 2027’ye ertelediBugün, 19:29ABD ilk kez özel şirketlere siber saldırı düzenleme izni verdiABD ilk kez özel şirketlere siber saldırı düzenleme izni verdiBugün, 19:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı