Pau Cubarsí, 2026 Golden Boy adayları arasında açık ara lider oldu

·5·Spor
Pau Cubarsí, 2026 Golden Boy adayları arasında açık ara lider oldu

İspanya'nın Barcelona kulübünde forma giyen savunmacı Pau Cubarsí, 2026 Golden Boy ödülünü kazanmanın en güçlü adayı haline geldi. Spor yayın kuruluşunun aktardığı bilgilere göre 19 yaşındaki futbolcu, kulübünde ve milli takımda sergilediği istikrarlı ve güvenilir performans sayesinde uzmanların dikkatini çekmeyi başardı ve sıralamanın zirvesine yerleşti. Goal.com haber veriyor.

Genç futbolcu, bu sezonki etkileyici performansı sayesinde Ballon d'Or sıralamasında da ilk 10'a girdi. Güncellenen son Golden Boy listesinde üstünlüğü açıkça göze çarpıyor.

Sıralamanın lideri ve başlıca takipçileri

Spor yayın kuruluşunun haberine göre Pau Cubarsí, ikinci sırada bulunan takım arkadaşı Lamine Yamal'ın tam 700 puan önünde yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Lamine Yamal, bu ödüle 2024 yılında layık görülmüştü. İlk üç sırayı ise Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve 125 milyon euro ile ek bonuslar karşılığında İspanya'nın başkentine transfer olan Yan Diomande tamamladı.

Ayrıca Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Warren Zaïre-Emery, Barcelona savunmacısının 6000 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı. Manchester City'nin olası transfer hedefi olarak değerlendirdiği Faslı Ayoub Bouaddi ise sıralamada beşinci oldu.

İspanyol devlerinin genç yetenekleri

Bu prestijli listede Katalan kulübünün ağırlığı bir kez daha açıkça görüldü. Barcelona'da Cubarsí ve Lamine Yamal'ın yanı sıra bir başka yetenekli futbolcu Marc Bernal de ilk 100'e girerek 20. sırada yer aldı.

Real Madrid de bu sıralamada üç temsilcisi bulunduğunu gösterdi. Yan Diomande'nin yanı sıra Endrick sekizinci sırada yer alırken Thiago Pitarch 40. basamağı aldı. Bu tür göstergeler, İspanyol futbolunun geleceğinin ne kadar parlak olduğunu ortaya koyuyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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