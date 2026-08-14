Neymar Santos taraftarlarını eleştirdi: Kötü ruh hâlindeyseniz evde oturun

Güney Amerika'nın prestijli kulüp turnuvalarından Copa Sudamericana'nın son 16 turu ilk maçında Brezilya temsilcisi Santos, sahasında Ekvador ekibi Macará'yı zorlu geçen karşılaşmada 2-1 mağlup etti. Goal.com'un haberine göre, galibiyeti getiren başlıca isim olan Neymar, maç boyunca kendi taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı ve karşılaşma sonrasında bu olumsuz tutuma sert tepki gösterdi. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Vila Belmiro Stadı'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekip için oldukça zor başladı. Maçın henüz dördüncü dakikasında rakip takımın oyuncusu Franco Posse fileleri havalandırarak tribünlerdeki taraftarları ve sahadaki futbolcuları şaşkına çevirdi. Bunun ardından maçın kaderini değiştirmek isteyen Santos, hücumlarını artırdı ve ilk yarının sonlarına doğru dengeyi sağladı.

Neymar'ın asistleri ve tribünlerdeki gerilim

İlk yarı sona ermeden Neymar'ın yaptığı ortayı Gabriel Barbosa gole çevirerek skoru eşitledi. İkinci yarıda ise Brezilyalı yıldız bir kez daha kalitesini gösterdi. Karşılaşmanın 75. dakikasında kornerden gönderilen topu William Arão başarıyla tamamladı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

Neymar iki asist yaparak takımının geri dönüş galibiyetine büyük katkı sağlasa da, hatalı paslarından birinin ardından tribünlerdeki bazı taraftarlar onu ıslıkladı. Bu durum futbolcuyu oldukça öfkelendirdi ve Neymar maç sonu röportajında tepkisini gizlemedi.

Futbolcunun taraftarlara mesajı

ESPN'e verdiği röportajda Neymar, takım gerideyken taraftarların gösterdiği olumsuz tepkiden duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi: "Taraftarların yıllardır zorluk çektiğini biliyorum ancak stada sürekli olumsuz bir ruh hâliyle gelip kötü şeyler düşünüyorsanız evde oturmanız daha iyi. O sırada sahada hâlâ 60 dakika vardı; eleştirmek yerine bizi destekleyin," ifadelerini kullandı.

Futbolcu ayrıca yalnızca takım kazandığında taraftarlık yapmanın kolay olduğunu, zor zamanlarda da takıma destek verilmesi gerektiğini söyledi. Neymar, bu karşılaşmadaki performansıyla son 24 maçtaki kişisel istatistiklerini 13 gol ve 8 asist olarak güncelledi.

Bu galibiyetle Santos, Ekvador'daki rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Ancak gelecek hafta Ambato kentinin yüksek rakımlı bölgesinde oynanacak rövanş maçının takım için fiziksel açıdan zorlu geçmesi bekleniyor. Santos Teknik Direktörü Cuca'nın öğrencilerinin çeyrek finale yükselmek için deplasmandan da olumlu bir sonuçla dönmesi gerekiyor.