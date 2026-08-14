Canlı yayındaki provokasyon: Kazakistan, Rus yayıncıyı ülkeden sınır dışı etti

Kazakistan şehirlerinin toprak bütünlüğünü ve devlete aidiyetini sorgulayan Rus yayıncı ülkeden sınır dışı edildi. Bu haberi Tengrinews duyurdu.

Yayınları polisin dikkatini çekti

Sosyal medyada ve Twitch'te Fasoollka takma adıyla tanınan yayıncı, haziran ayının başında Kazakistan'a gelerek birkaç kez canlı yayın yaptı.

Yayınlarında Kazakistan, vatandaşları ve kültürü hakkında hakaret içeren ve provokatif ifadeler kullandı.

Polis, yayınlarını inceleyerek eylemlerine hukuki değerlendirme yaptı.

5 yıl boyunca ülkeye giremeyecek

Kazakistan polisi, yabancı vatandaşın mahkeme kararıyla para cezasına çarptırıldığını ve ülkeden sınır dışı edildiğini açıkladı.

Ayrıca Kazakistan'a 5 yıl boyunca giriş yapması yasaklandı.

Polis, ülkenin yabancılara açık olduğunu, ancak yabancıların Kazakistan yasalarına, vatandaşlarına ve genel kabul görmüş davranış kurallarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.