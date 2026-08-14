Trump’ın yine uykusu geldi: Beyaz Saray’daki görüntüler internette gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlik sırasında gözlerini kapatıp başını öne eğdiği video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Görüntüler dikkat çekti

Videoda başkanın bir süre gözlerini kapatıp başını öne eğerek oturduğu görülüyor. Bu nedenle bazı gözlemciler, toplantı sırasında kısa süreliğine uyukladığını öne sürdü.

Ancak videodaki durum, Trump’ın gerçekten uyuduğunu doğrulamıyor.

Bu ilk kez değil

Trump’ın kamuya açık etkinliklerde gözlerini kapatması daha önce de tartışmalara yol açmıştı. Son olay ise sosyal medyada yeniden çeşitli esprilere ve tartışmalara neden oldu.