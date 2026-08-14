Artık kediler ve köpekler de kayıt altına alınacak: Kazakistan kedilere dijital pasaport vermeye başladı

Kazakistan’da evcil kediler için dijital pasaportlar verilmeye başlandı. Bu pasaportta kedinin adı, cinsi, rengi, doğum tarihi, sahibiyle ilgili bilgiler, aşıları, mikroçipi ve kısırlaştırma durumu kaydediliyor.

Kedi kaybolursa bulmak kolaylaşacak

Böyle bir dijital belge yalnızca seyahat sırasında değil, evcil hayvan kaybolduğunda da işe yarıyor. Mikroçip ve sistemdeki bilgiler sayesinde kedi tanımlanabiliyor ve sahibi bulunabiliyor.

Özbekistan’da da yeni düzenleme

En ilginç nokta ise 7 Ağustos’tan itibaren Özbekistan’da evcil ve çiftlik hayvanlarının zorunlu kayda alınması düzenlemesinin yürürlüğe girmesi oldu.

Bundan böyle kediler, köpekler, büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar ve diğer hayvanlar kayıt altına alınacak.

Yani kediniz artık yalnızca bir isme ve mama kabına değil, resmî bir dijital belgeye de sahip olabilir.

Sizce evcil hayvanların böyle bir “pasaporta” ihtiyacı var mı?