Artık kediler ve köpekler de kayıt altına alınacak: Kazakistan kedilere dijital pasaport vermeye başladı

·2·Dünya
Artık kediler ve köpekler de kayıt altına alınacak: Kazakistan kedilere dijital pasaport vermeye başladı

Kazakistan’da evcil kediler için dijital pasaportlar verilmeye başlandı. Bu pasaportta kedinin adı, cinsi, rengi, doğum tarihi, sahibiyle ilgili bilgiler, aşıları, mikroçipi ve kısırlaştırma durumu kaydediliyor.

Kedi kaybolursa bulmak kolaylaşacak

Böyle bir dijital belge yalnızca seyahat sırasında değil, evcil hayvan kaybolduğunda da işe yarıyor. Mikroçip ve sistemdeki bilgiler sayesinde kedi tanımlanabiliyor ve sahibi bulunabiliyor.

Özbekistan’da da yeni düzenleme

En ilginç nokta ise 7 Ağustos’tan itibaren Özbekistan’da evcil ve çiftlik hayvanlarının zorunlu kayda alınması düzenlemesinin yürürlüğe girmesi oldu.

Bundan böyle kediler, köpekler, büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar ve diğer hayvanlar kayıt altına alınacak.

Yani kediniz artık yalnızca bir isme ve mama kabına değil, resmî bir dijital belgeye de sahip olabilir.

Sizce evcil hayvanların böyle bir “pasaporta” ihtiyacı var mı?

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

35 bıçak darbesi: Kazakistan’ı sarsan suçluya hüküm verildi35 bıçak darbesi: Kazakistan’ı sarsan suçluya hüküm verildiBugün, 09:08Oğlunu bilerek fakir yetiştiren milyarder: Sebebi şaşırtıcı!Oğlunu bilerek fakir yetiştiren milyarder: Sebebi şaşırtıcı!Bugün, 06:218 yaşında 198 cm'ydi: Karan Singh şimdi 2,5 metreye yaklaşan boyuyla ilgi odağında!8 yaşında 198 cm'ydi: Karan Singh şimdi 2,5 metreye yaklaşan boyuyla ilgi odağında!Bugün, 06:17İlginç olay: Otobüse binen iki keçi yolcuları şaşkına çevirdiİlginç olay: Otobüse binen iki keçi yolcuları şaşkına çevirdiBugün, 06:14Ronaldo tanınmaz halde: 41 yaşındaki futbolcu imajını çarpıcı biçimde değiştirdi!Ronaldo tanınmaz halde: 41 yaşındaki futbolcu imajını çarpıcı biçimde değiştirdi!Bugün, 06:04Boğırsoq yapmak isteyen kadının evi yandıBoğırsoq yapmak isteyen kadının evi yandıDün, 19:47
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti