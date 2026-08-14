La Masia yeteneği Hansi Flick'in dikkatini çekti

·6·Spor
La Masia yeteneği Hansi Flick'in dikkatini çekti

Barcelona'nın sezon öncesi kampı, geleneksel olarak kulübün ünlü akademisinden yeni yıldızları keşfetme fırsatı sunuyor. Sportif kaynakların aktardığı bilgilere göre, mevcut sezon öncesi hazırlık sürecinin ilk ayı geride kalmış olmasına rağmen Katalan ekibinin bazı genç oyuncuları, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde A takımla antrenman yapmayı sürdürüyor. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Bu genç yetenekler arasında Orian Goren ve Ibrahima Toncara özellikle öne çıkıyor. 2009 ve 2010 doğumlu futbolcular, La Masia akademisinin en parlak temsilcileri arasında gösteriliyor ve kulüp yönetimi onların geleceğine büyük umut bağlıyor. Sezonun sona ermesinin ardından genç yeteneklere, temmuz ayından itibaren A takım antrenmanlarına katılma görevi verilmişti.

Orian Goren için geçen sezon oldukça yoğun geçti. Pol Planas yönetimindeki takımla Şampiyonlar Kupası'nın son aşamalarına kadar mücadele etmekle kalmayan oyuncu, tatil başlamadan önce Katalonya Kupası maçlarında da forma giydi. Bu nedenle kısa tatilini kendi isteğiyle kısaltmak zorunda kaldı.

La Masia oyuncuları için altın fırsat

Temmuz ayının ortasında sağlık kontrollerinden geçen futbolcular, Alman teknik adamın yönetimindeki antrenmanlara başlayan en genç oyuncular arasında yer aldı. Bu durum, genç futbolcuların potansiyellerini ortaya koymaları yolunda büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Goren, 2022 yılında Barcelona'ya katıldı ve o tarihten bu yana La Masia'da yaşıyor.

Kulüp akademisi, genç sporcular için gerçek anlamda mükemmel bir ortam sunmasıyla öne çıkıyor. Burada yetenekli oyuncular futbolun inceliklerini derinlemesine öğrenirken entelektüel ve akademik eğitimlerini de başarıyla sürdürüyor. Hansi Flick, gençlerle çalışma konusundaki cesareti sayesinde onlara A takımda yer alma fırsatı sunuyor.

Önceki sezonlarda Dro ve Jofre Torrents gibi genç oyuncular da teknik direktörün güvenini boşa çıkarmayarak A takımda kendilerine yer bulmuştu. Şimdi Orian Goren ve Ibrahima Toncara ikilisi de benzer bir başarı yolunu izlemeye çalışıyor. Kulübün genç oyunculara dayalı politikasının gelecekte de meyvelerini vereceğine inanılıyor.

BarcelonaHansi FlickLa MasiaOrian GorenIbrahima Toncara
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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